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1 час назад

Токсиколог предупредил о взаимодействии популярных напитков с лекарствами

Lenta.ru

Можно запивать обезболивающие препараты кофе, а железо — апельсиновым соком, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. О взаимодействии этих и других популярных напитков с лекарствами он предупредил в беседе с радио Sputnik.

Врач рассказал о взаимодействии популярных напитков с лекарствами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он напомнил, что в США умер пациент, принимавший препарат для снижения уровня холестерина аторвастатин вместе с двумя — двумя с половиной литрами грейпфрутового сока в день. «Выяснилось, что вещества, которые есть в соке, в частности, бергамоттин, замедляли распад аторвастатина в печени. После этого во всем мире, в том числе в нашей стране, новые лекарственные средства обязательно проверяются на совместимость, в частности, с грейпфрутовым соком», — уточнил Водовозов.

Если препараты железа запивать зеленым чаем, продолжил токсиколог, их действие может быть изменено из-за наличия в чае большого количества химически активных веществ. «Но если то же железо запивать апельсиновым соком, то биодоступность препарата повысится. За счет того, что в соке много органических кислот, железо будет всасываться намного лучше», — сказал врач.

При этом кофеин, по его словам, отлично сочетается с обезболивающими препаратами — например, нестероидными противовоспалительными средствами. «Голова быстрее перестанет болеть, температура снизится на более продолжительное время, и противовоспалительный эффект будет сильнее. Это происходит благодаря неизвестному пока механизму», — сказал Алексей Водовозов, посоветовав запивать лекарства согласно инструкциям к ним.

Болезни и лекарства,Алексей Водовозов,
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