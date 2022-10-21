Врач рассказал о взаимодействии популярных напитков с лекарствами

Можно запивать обезболивающие препараты кофе, а железо — апельсиновым соком, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. О взаимодействии этих и других популярных напитков с лекарствами он предупредил в беседе с радио Sputnik.

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Он напомнил, что в США умер пациент, принимавший препарат для снижения уровня холестерина аторвастатин вместе с двумя — двумя с половиной литрами грейпфрутового сока в день. «Выяснилось, что вещества, которые есть в соке, в частности, бергамоттин, замедляли распад аторвастатина в печени. После этого во всем мире, в том числе в нашей стране, новые лекарственные средства обязательно проверяются на совместимость, в частности, с грейпфрутовым соком», — уточнил Водовозов.

Если препараты железа запивать зеленым чаем, продолжил токсиколог, их действие может быть изменено из-за наличия в чае большого количества химически активных веществ. «Но если то же железо запивать апельсиновым соком, то биодоступность препарата повысится. За счет того, что в соке много органических кислот, железо будет всасываться намного лучше», — сказал врач.