Известный иммунолог назвал опасные причины кашля

«Причины затяжного, надсадного кашля чаще всего бывают серьезные. Это хронические инфекции по типу коклюша, онкологические заболевания, прием некоторых сердечных препаратов и гастроэзофагеальный рефлюкс», — сказал врач.

Если же речь идет о кашле как симптоме ОРВИ, то, по словам Продеуса, важно разобраться, где локализуется раздражение — в верхних или нижних дыхательных путях. Препараты в этих случаях нужно принимать разные, поэтому, прежде чем пить любые медикаменты от кашля (муколитики, противокашлевые), необходимо показаться врачу. Заниматься самолечением не рекомендуется.