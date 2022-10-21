Известный иммунолог назвал опасные причины кашля

Опасные причины кашля назвал в личном Telegram-аккаунте известный иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус.
«Причины затяжного, надсадного кашля чаще всего бывают серьезные. Это хронические инфекции по типу коклюша, онкологические заболевания, прием некоторых сердечных препаратов и гастроэзофагеальный рефлюкс», — сказал врач.
Если же речь идет о кашле как симптоме ОРВИ, то, по словам Продеуса, важно разобраться, где локализуется раздражение — в верхних или нижних дыхательных путях. Препараты в этих случаях нужно принимать разные, поэтому, прежде чем пить любые медикаменты от кашля (муколитики, противокашлевые), необходимо показаться врачу. Заниматься самолечением не рекомендуется.