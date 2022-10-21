Кардиолог рассказал, какие заболевания можно определить по пульсу

Пульс человека в состоянии покоя должен составлять от 60 до 72 ударов в минуту. Любые отклонения являются проявлениями той или иной патологии, рассказал главврач клиники профессора Калинченко, кардиолог Леонид Ворслов.

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Самая частая причина снижения частоты пульса — снижение секреции гормонов щитовидной железы. Учащается пульс в случае дефицита железа.

— Пульс слабого наполнения (нитевидный) бывает при истощении надпочечников, в то время видимая пульсация, например сосудов шеи или брюшной аорты — признак повышения давления, — рассказал кардиолог в комментарии Общественной службе новостей.

При любых отклонениях пульса эксперт посоветовал сначала посетить офтальмолога. Врач по состоянию глазного дна и конъюнктивальных артерий подтвердит или исключит дефицит железа и артериальную гипертонию.