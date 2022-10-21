Как работа доставщиком еды ломает психику

За последние несколько лет число доставщиков еды увеличилось в несколько раз. Поначалу этому способствовала пандемия коронавируса и самоизоляция, а затем мы привыкли к комфорту – зачем ходить в магазин, когда продукты или готовые блюда может доставить курьер?

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С одной стороны, популярность сервисов доставки спровоцировала возникновение большего числа рабочих мест. Но вместе с тем выяснилось, что работа курьером оказывает негативное влияние на ментальное здоровье людей. К слову такая же проблема есть и у таксистов. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Голландские ученые из Университета имени Эразма Роттердамского провели исследование. Эксперты проанализировали данные 3,6 тысяч сотрудников сервисов такси и доставки.

В ходе работы ученые установили, что водители агрегаторов такси и курьеры сервисов доставки еды чаще страдают от ментальных расстройств, чем другие работники в системе гиг-экономики. Данная система характеризуется тем, что компании не нанимают сотрудников в штат, а привлекают независимых подрядчиков и фрилансеров.