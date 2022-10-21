Эндокринолог заявила о связи проблем с почками и ожирения

Врач-эндокринолог Группы компаний «ОМС» кандидат медицинских наук Ольга Нечаева предупредила, что лишний вес может осложнять течение ряда заболеваний, а в некоторых случаях и провоцировать их.

Фото: RT на русском RT на русском

В частности, в беседе с «Известиями» специалист сообщила, что ожирение считается одной из причин развития диабета 2-го типа.

«Прежде всего страдают почки, органы зрения, нервные окончания, прогрессирует атеросклероз в сосудах сердца, головного мозга, конечностях, что приводит к существенному снижению качества жизни», — сказала Нечаева.