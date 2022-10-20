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2 часа назад

Шведские ученые предложили защищаться от ЗППП смазкой из коровьей слизи

Газета.Ru

Распространению заболеваний, передающихся половым путем, можно помешать с помощью смазки из коровьей слизи. Об этом сообщает издание Daily Star.

Ученые предложили защищаться от ЗППП смазкой из коровьей слизи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследование эффективности этого метода было проведено шведскими учеными из Королевского технологического института. Они решили выяснить, способен ли муцин - гликопротеин, имеющий гелеобразную консистенцию, выделяемый слизистыми оболочками коровы - бороться с вирусами. Для экспериментов был выбрал муцин слюнных желез. На его основе Хонджи Ян, автор разработки, изготовил интимную гель-смазку, после чего проверил ее действие на образцы человеческих клеток.

Выяснилось, что только 30 процентов клеток, предварительно обработанных лубрикантом, оказались поражены ВИЧ после контакта с вирусом. Против вируса герпеса смазка оказалась еще более эффективной — в этом случае здоровыми остались 80 процентов клеток. Ученые подчеркнули, что риск побочных эффектов от использования такой смазки невелик, поскольку в теле человека также вырабатывается муцин.

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