Ученые предложили защищаться от ЗППП смазкой из коровьей слизи

Распространению заболеваний, передающихся половым путем, можно помешать с помощью смазки из коровьей слизи. Об этом сообщает издание Daily Star.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Исследование эффективности этого метода было проведено шведскими учеными из Королевского технологического института. Они решили выяснить, способен ли муцин - гликопротеин, имеющий гелеобразную консистенцию, выделяемый слизистыми оболочками коровы - бороться с вирусами. Для экспериментов был выбрал муцин слюнных желез. На его основе Хонджи Ян, автор разработки, изготовил интимную гель-смазку, после чего проверил ее действие на образцы человеческих клеток.