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2 часа назад

Онколог назвал указывающие на рак печени симптомы

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Симптомы, которые могут указывать на рак печени, назвал «Известиям» врач-хирург первой категории, врач-онколог «СМ-Клиника» Дмитрий Зинатулин. Он предупредил, что на ранних стадиях заболевание часто протекает бессимптомно.

Онколог назвал указывающие на рак печени симптомы
Фото: МослентаМослента

«При прогрессировании процесса клиническая картина общих симптомов характеризуется нарастающей слабостью, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности, потерей массы тела, анемией, наличием диспепсических явлений: снижение аппетита вплоть до полного его отсутствия, извращение вкусовых ощущений, тошнота», — сказал Зинатулин.

Кроме того, появляются боли в правом подреберье, которые могут распространяться на спину и правую лопатку. Эксперт уточнил, что первичный рак печени может появиться из-за вирусных гепатитов, цирроза, неалкогольного стеатогепатита, афлатоксина и аутоиммунного гепатита.

Чтобы обнаружить рак органа, врачи чаще всего применяют ультразвуковое исследование, компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

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