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1 час назад

Врач рассказала о признаках такой редкой болезни, как несахарный диабет

Ferra.ru

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о симптомах такого редкого заболевания, как нетипичный, или несахарный диабет.

Врач рассказала о признаках несахарного диабета
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эта болезнь в редких случаях может развиться после травм головы, опухолей мозга, осложнений туберкулёза. Иногда причина в генетике и несахарный диабет может проявляться с рождения.

Основной симптом — жажда. Несахарный диабет проявляется так, потому что является нарушением водно-солевого баланса, возникающего на фоне сниженной секреции АДГ — антидиуретического гормона. Несахарный диабет проявляется выделением большого количества мочи и связанной с этим сильной жаждой. Из-за этого учащаются позывы к мочеиспусканию.

Уточняется, что болезнь имеет три формы. Первая — центральный нетипичный диабет. При нём в гипоталамусе не вырабатывается антидиуретический гормон, который возвращает большую часть мочи в организм. Вторая форма — нефрогенный нетипичный диабет. Его причины — в почках. Третья форма развивается на почве психогенной избыточной потребности в воде.

Врач отметила, что для точного диагноза нужно сдать анализы крови и мочи. Могут быть необходимы результаты УЗИ и МРТ.

«Человеку всё время хочется пить, причём простую холодную или ледяную воду. Выпивает он её много, соответственно, учащаются позывы к мочеиспусканию», — описала врач симптоматику болезни.

Болезни и лекарства,
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