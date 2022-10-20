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2 часа назад

Что не рекомендуется есть, имея проблемы с ЖКТ

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Россиянам, которые имеют проблемы с ЖКТ, нужно придерживаться определенной диеты. Об этом «ФедералПресс» рассказала специалист национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

Что нельзя есть при проблемах с ЖКТ
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Важно понимать какое это заболевание и в какой оно стадии. Если обострения случаются редко, то питание человека может быть просто приближено к какому-то здоровому питанию. Каких-то сильных ограничений здесь не требуется», – отметила эксперт.

Круглова добавила, если это заболевания в стадии обострения, то это будет щадящая диета. В нее входят отворные продукты, либо продукты, приготовленные на пару. Мясные блюда лучше подавать в виде котлет или фарша, так мясо будет лучше усваиваться в организме человека.

«Не стоит употреблять крепкие бульены, копченные продукты и острые специи. Следует исключить крепкие чаи и кофе. Кислые овощи и фрукты тоже исключить в стадии обострения», – подчеркнула специалист.

Напомним, число онкобольных в мире с каждым годом все больше растет. Что влияет на появление заболевания и есть ли возможность хоть как-то снизить риск его возникновения, рассказал онколог Евгений Черемушкин в беседе с «ФедералПресс».

Болезни и лекарства,Наталья Круглова,
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