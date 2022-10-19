Названы приобретаемые на фоне стрессовых состояний болезни

«Например, если человек начинает переживать о том, что кто-то несправедливо поступил по отношению к нему, если он слишком сильно напряжен от непонимания ситуации, у него может разболеться голова. Если же человек не может принять поведение другого человека и осуждает его, у него могут возникнуть проблемы с ЖКТ», — сказал он.