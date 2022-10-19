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19 минут назад

Названы приобретаемые на фоне стрессовых состояний болезни

Мослентаиещё 1

Приобретаемые на фоне стрессовых состояний болезни назвал «Мосленте» врач психотерапевт-сексолог, основатель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita Артем Толоконин. Эксперт указал, что нервная система человека, его мысли и эмоции тесно связаны с физическим телом, из-за чего организм может болезненно реагировать на негативные эмоции.

Названы приобретаемые на фоне стрессовых состояний болезни
Фото: МослентаМослента

«Например, если человек начинает переживать о том, что кто-то несправедливо поступил по отношению к нему, если он слишком сильно напряжен от непонимания ситуации, у него может разболеться голова. Если же человек не может принять поведение другого человека и осуждает его, у него могут возникнуть проблемы с ЖКТ», — сказал он.

Стало известно, что женский организм может реагировать на стресс от расставания с возлюбленным болью в правой груди или даже мастопатией. При уходе отца из семьи у ребенка могут появляться кожные заболевания, отмечает Толоконин.

При этом подобных состояний можно избежать, считает психолог. По его словам, это можно сделать благодаря медитациям и позитивному мышлению.

«Роль мыслей и эмоционального настроя очень велика и действительно отражается на физическом здоровье», — заявил психиатр.

Ранее об использовании видеоигр для снятия стресса высказалась психолог-расстановщик, невролог Эрстея Дэйс. По ее словам, игры действительно могут положительно влиять на психику людей.

Болезни и лекарства,Артем Толоконин,
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