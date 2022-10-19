Пять советов, которые снизят риск диабета

От диабета страдают более 37 миллионов человек, то есть каждый десятый житель США. Если это заболевание не лечить, то оно может привести к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, повреждение почек, нервов, потеря зрения, болезни кожи и полости рта, депрессия и пр. Вот что вы можете сделать, чтобы снизить вероятность столкнуться с сахарным диабетом.

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Существует несколько характерных симптомов сахарного диабета. По словам доктора Барри Сирс, это сильная жажда и голод, учащённое мочеиспускание.

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Чтобы всего этого не допустить, помните о пяти следующих пунктах.

Правильно и сбалансированно питайтесь

Мэддисон Саалинджер, зарегистрированный диетолог из Исследовательского института диабета, пища может повлиять на наше физическое и психическое здоровье. При этом для предотвращения диабета необязательно полностью отказываться от любимых блюд. Лучше подумайте, как вы можете включить в рацион некрахмалистые овощи (к примеру, салатную зелень) или нежирные белки (например, курицу или лосось). А лучшей профилактикой диабета, по мнению доктора Сирса, является соблюдение противовоспалительной диеты, которая поддерживает HOMA-IR ниже единицы.

Регулярно занимайтесь спортом

Упражнения способны снизить уровень сахара в крови на период до 12 часов. На самом деле не обязательно для этого даже ходить в зал. Вы можете просто 30 минут в день уделять ходьбе, танцам или игре в баскетбол.

Помните, что некоторые продукты могут сильно сказаться на уровне сахара в крови

Существуют продукты, которые состоят из простых сахаров и усваиваются гораздо быстрее, чем остальная пища. Это белый хлеб, рис, макаронные изделия, подслащённые напитки, йогурт со вкусом фруктов, послащённые сухие завтраки, ароматизированные кофейные напитки и др. Они быстрее повышают и сахар в крови. Вместо них нужно выбирать продукты, богатые клетчаткой.

Сохраняйте баланс между образом жизни и здоровыми привычками

Такие привычки не должны ограничивать вас в плане образа жизни. Нужно просто найти такие полезные привычки, которые станут каждодневной рутиной. Помочь в этом может диетолог или специалист по диабету.

Узнайте подробнее о сахарном диабете.

Эксперты из Исследовательском институте диабета (DRI) дают возможность познакомиться с научными статьями, связанными с диабетом. Это позволит вам больше узнать о самом заболевании, его лечении и профилактике.