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6 минут назад

Пять советов, которые снизят риск диабета

Ferra.ru

От диабета страдают более 37 миллионов человек, то есть каждый десятый житель США. Если это заболевание не лечить, то оно может привести к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, повреждение почек, нервов, потеря зрения, болезни кожи и полости рта, депрессия и пр. Вот что вы можете сделать, чтобы снизить вероятность столкнуться с сахарным диабетом.

Пять советов, которые снизят риск диабета
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Существует несколько характерных симптомов сахарного диабета. По словам доктора Барри Сирс, это сильная жажда и голод, учащённое мочеиспускание.

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Чтобы всего этого не допустить, помните о пяти следующих пунктах.

Правильно и сбалансированно питайтесь

Мэддисон Саалинджер, зарегистрированный диетолог из Исследовательского института диабета, пища может повлиять на наше физическое и психическое здоровье. При этом для предотвращения диабета необязательно полностью отказываться от любимых блюд. Лучше подумайте, как вы можете включить в рацион некрахмалистые овощи (к примеру, салатную зелень) или нежирные белки (например, курицу или лосось). А лучшей профилактикой диабета, по мнению доктора Сирса, является соблюдение противовоспалительной диеты, которая поддерживает HOMA-IR ниже единицы.

Регулярно занимайтесь спортом

Упражнения способны снизить уровень сахара в крови на период до 12 часов. На самом деле не обязательно для этого даже ходить в зал. Вы можете просто 30 минут в день уделять ходьбе, танцам или игре в баскетбол.

Помните, что некоторые продукты могут сильно сказаться на уровне сахара в крови

Существуют продукты, которые состоят из простых сахаров и усваиваются гораздо быстрее, чем остальная пища. Это белый хлеб, рис, макаронные изделия, подслащённые напитки, йогурт со вкусом фруктов, послащённые сухие завтраки, ароматизированные кофейные напитки и др. Они быстрее повышают и сахар в крови. Вместо них нужно выбирать продукты, богатые клетчаткой.

Сохраняйте баланс между образом жизни и здоровыми привычками

Такие привычки не должны ограничивать вас в плане образа жизни. Нужно просто найти такие полезные привычки, которые станут каждодневной рутиной. Помочь в этом может диетолог или специалист по диабету.

Узнайте подробнее о сахарном диабете.

Эксперты из Исследовательском институте диабета (DRI) дают возможность познакомиться с научными статьями, связанными с диабетом. Это позволит вам больше узнать о самом заболевании, его лечении и профилактике.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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