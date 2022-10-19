Как проверка зрения может спасти жизнь

65-летняя пенсионерка из Америки Барбара Крупар узнала о том, что у неё может случиться инсульт, от врача-офтальмолога. А пришла она на приём из-за того, что у неё стало ухудшаться зрение.

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Доктор Николь Баич осмотрела пенсионерку и порекомендовала ей срочно сделать рентген головы и шеи. Всё дело в том, что состояние её глаз намекало на вероятность инсульта. И врач скорой помощи действительно обнаружил, что сонная артерия женщины была заблокирована на 85 %. В дальнейшем это точно привело бы к инсульту.

Специалисты из Американской академии офтальмологии отмечают, что по глазам можно обнаружить ряд серьёзных заболеваний. Это диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, повышенное кровяное давление, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания, которые передаются половым путём.

Чтобы сохранить здоровье зрения, ешьте много цветных фруктов и листовой зелёной зелени. Также продукты, содержащие много витаминов С, Е, цинка, лютеина, зеаксантина и омега-3 жирных кислот снижают вероятность развития некоторых глазных болезней, в том числе катаракты, дегенерации жёлтого пятна, а также такого состояния, как сухость глаз.

Защитить зрение помогают и физические упражнения. Специалисты советуют посвящать им 30 минут в день.