Врач назвала причины появления неприятного запаха изо рта

Неприятный аромат может сопровождать различные проблемы в пищеварительной системе. Об этом рассказала гастроэнтеролог Нарине Сугян.

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— К такому симптому, как неприятный запах изо рта, могут приводить гастриты и различной степени выраженности воспалительные процессы в оболочке желудка. Тут важно еще и правильно определить привкус этого запаха, — отметила она в комментарии aif.ru.

Неприятный кислый запах может говорить о повышенной кислотности желудка, наличии гастроэзофагального рефлюкса, то есть заброса содержимого желудка в пищевод.

Если появляется горький привкус во рту, то нужно проверить печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути. Горечь обычно дает желчь, которая ощущается во рту.