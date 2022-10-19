Чем вызваны большинство проблем с позвоночником

Специалисты рекомендуют вовремя обращаться за помощью, чтобы не запустить проблему.

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Большинство проблем с позвоночником вызваны неправильным образом жизни. Например, часто причиной боли в спине становится сидячая работа. Если своевременно обратиться к врачу, такие болезни можно легко вылечить, не прибегая к хирургическому вмешательству, говорит нейрохирург КДЦ на Пресне Андрй Мезин.

Однако, по словам врача, бывают тяжелые случаи, когда операция необходима. Но пациенты опасаются хирургического вмешательства, так как верят мифу, что если один раз человеку сделали операцию, значит, позже это повторится снова.