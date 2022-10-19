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1 час назад

Чем вызваны большинство проблем с позвоночником

runews24.ru

Специалисты рекомендуют вовремя обращаться за помощью, чтобы не запустить проблему.

Чем вызваны большинство проблем с позвоночником
Фото: runews24.rurunews24.ru

Большинство проблем с позвоночником вызваны неправильным образом жизни. Например, часто причиной боли в спине становится сидячая работа. Если своевременно обратиться к врачу, такие болезни можно легко вылечить, не прибегая к хирургическому вмешательству, говорит нейрохирург КДЦ на Пресне Андрй Мезин.

Однако, по словам врача, бывают тяжелые случаи, когда операция необходима. Но пациенты опасаются хирургического вмешательства, так как верят мифу, что если один раз человеку сделали операцию, значит, позже это повторится снова.

Главврач ЛДЦ Афонин Дмитрий уточнил, что прямой рецидив вероятен только в 2%. При этом повторную операцию назначают в тех случаях, когда в течение пяти лет не устраняется фактор, изначально спровоцировавший заболевание, добавил специалист.

Болезни и лекарства,Дмитрий Афонин,
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