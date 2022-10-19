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45 минут назад

Почему возникает онкология и можно ли снизить риск заболевания: ответ врача

РИА "ФедералПресс"

Число онкобольных в мире с каждым годом все больше растет. Что влияет на появление заболевания и есть ли возможность хоть как-то снизить риск его возникновения, рассказал онколог Евгений Черемушкин в беседе с «ФедералПресс».

Почему возникает онкология и можно ли снизить риск заболевания
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Онкология – огромная тема. Заболевание может возникнуть из-за особенностей природных факторов, привычек в питании, курения, промышленных вредностей и множества других факторов. Показательно то, что характер заболеваемости меняется через несколько поколений и соответствует тому региону, куда переехал человек. Если он приехал в зону новых рисков, то природа «напоминает» ему об этом. Все, что выходит за рамки эволюционных приспособительных процессов, обречено, в том числе и по механизмам опухолевого роста», – объяснил врач.

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Способы снизить риски заболевания онкологией, по словам Черемушкина, заключаются только в том, что человек должен создать благоприятные условия для существования своего организма.

«Как только люди выходят за рамки нормальных условий существования, то у них либо развивается бесплодие (механизм предотвращения передачи повреждений из поколения в поколение), либо появляется онкологическая проблема, при которой человек неконтролируемым клеточным клоном изнутри замещается огромным количеством сумасшедших клеток, которые не выполняют никакую функцию, а только делятся», – добавил онколог.

Эксперт также посоветовал ходить к врачам, которые могут заподозрить первые симптомы. Частота посещений определяется состоянием человека: здоровый должен посещать специалистов раз в год, имеющий фоновые патологии или профессиональные вредности – интервал от трех до шести месяцев, приход болеющего человека определяется необходимостью проведения методов лечения, обследований и прочего.

«Первые симптомы сложно выявить. Но имеются специализированные комплексы, которые довольно быстро находят проблему. Примечательно, что наша система здравоохранения вводит даже материальное поощрение в первой линии обороны, в так называемой первичной лечебной сети, за то, что находят раннюю патологическую онкологию», – заключил Черемушкин.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие факторы приводят к возникновению рака горла. Эксперт посоветовал россиянам не злоупотреблять алкоголем и курением, а также избегать контактов с канцерогенами.

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