Почему возникает онкология и можно ли снизить риск заболевания

«Онкология – огромная тема. Заболевание может возникнуть из-за особенностей природных факторов, привычек в питании, курения, промышленных вредностей и множества других факторов. Показательно то, что характер заболеваемости меняется через несколько поколений и соответствует тому региону, куда переехал человек. Если он приехал в зону новых рисков, то природа «напоминает» ему об этом. Все, что выходит за рамки эволюционных приспособительных процессов, обречено, в том числе и по механизмам опухолевого роста», – объяснил врач.