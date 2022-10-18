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51 минуту назад

Девушка ослепла на один глаз из-за неправильной гигиены контактных линз

Lenta.ru

Девушка лишилась роговицы из-за паразита, которого подхватила после того, как помыла контейнер для контактных линз под краном. Историю о том, как 25-летняя американка Кира Смит ослепла на один глаз из-за неправильной гигиены контактных линз, опубликовало издание Mirror.

Девушка ослепла из-за неправильной гигиены контактных линз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В марте 2021 года Кира заразилась акантамебным кератитом — редким заболеванием, при котором в роговицу глаза проникают амебы Acanthamoeba. Паразита девушка подхватила после шести лет использования контактных линз, которые снимала каждую ночь, промывала в специальном растворе и меняла ежемесячно.

Врачи предположили, что заражение произошло после того, как Кира помыла контейнер для линз под краном. Через четыре недели после инфицирования она полностью потеряла зрение в левом глазу, а после этого провела несколько месяцев, страдая от боли и пытаясь вылечиться.

После неудачной пересадки роговицы врачи обнаружили, что девушка все еще заражена. Сейчас она продолжает лечение и надеется перенести повторную пересадку и восстановить зрение.

Болезни и лекарства,Кира Смит,
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