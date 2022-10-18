Что нужно знать о гастроскопии

Типичный, прижившийся об эндоскопии миф – что хороший эндоскопист – быстрый эндоскопист. Тот, который мгновенно вводит аппарат и мгновенно выводит. Если разобраться: чтобы по достоинству оценить картину в галерее или музее – мы долго стоим, смотрим ее разные части, бывает – под разными углами, приближается к ней, удаляемся.



В желудке (и других органах) также. Но, помимо всего прочего, врачу требуется отмыть стенки, забрать содержимое, мешающее осмотру, надуть. А если еще биопсию брать? Все это требует времени. Минимум 5 минут, лучше – 7. Это доказанные цифры. «Стремительный» доктор сокращает это время до 1-2 минут. И получается – гастроскопия сделана, пациент спокоен, а информации очень мало. Так можно пропустить серьёзную проблему.



Другой миф, что гастроскопия – это просто «посмотреть». Мало, кто догадывается, что еще мы активно и много оперируем при гастроскопии – останавливаем кровотечения из язв и варикозных вен при циррозе печени, удаляем аденоматозные полипы, грозящие перерасти в рак. Ранние раки – это тоже цель эндоскопии – не только его найти, но и убрать участок слизистой оболочки, подвергшийся ранней опухолевой трансформации.



Если человек пришел слишком поздно и опухоль дала метастазы, а пациент не может проглотить пищу – можем расширить опухолевые сужения пищевода и желудка – ставим стенты. Также и при механической желтухе – или убираем камни из печеночных протоков или расширяем просвет в опухоли. Врожденные или приобретенные спазмы гладкой мускулаторы – пищевода, желудка (ахалазия пищевода, кардии, пилороспазм), а также глоточный дивертикул Ценкера (выпячивание-карман) не дают нормально питаться? Теперь это к нам – оперируем через рот и не оставляем рубцов на коже. Мировые данные неумолимы – наши результаты лучше, чем у большой хирургии. Операций очень много, всего не перечислить.



Павлов Павел Владимирович Заведующий отделением диагностичеcкой и лечебной эндоскопии Университетской клинической больницы №2 (Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России)