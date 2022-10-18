Что нужно знать о гастроскопии

Гастроскопия – популярный метод обследования, к которому многие относятся с опаской. Наш эксперт Павел Павлов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии, развенчивает самые популярные мифы и процедуре и объясняет, почему пренебрегать гастроскопией точно не нужно.
Видеогастроскопия (синонимы – эзофагогастродуоденоскопия, ЭГДС, ФГДС или просто – «гастроскопия») – это метод обследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью гибкого аппарата – видеогастроскопа. При выполнении этого исследования врач-специалист осматривает стенки органов лучшим в мире оптическим прибором – человеческим глазом.
Первые эндоскопы появились в 19 веке. Они были негнущимися. Сегодня все эндоскопы гибкие, большинство – тонкие и исследование всегда проходит безболезненно. А еще есть и сверхтонкие гастроскопы (диаметр 4-5 мм, их еще иногда называют «детские» или «педиатрические»), и их можно проводить даже через нос, что выглядит несколько необычно, но на самом деле гораздо легче переносится пациентом, так как эндоскоп не касается рефлексогенных зон корня языка, соответственно эффект тошноты уменьшается или исчезает совсем.
Кому и зачем назначают гастроскопию?
Когда нужно делать гастроскопию? Тут возраст не имеет такого значения, как при колоноскопии. С раннего детства зачастую – при болях. А если был диагноз «хронический гастрит», да еще с метаплазией – тут промежуток между исследованиями от 1 до 3 лет.
Подготовка к гастроскопии очень простая – не есть и не пить утром перед исследованием. Если у пациента ежеутренний обязательный прием таблеток – то такую ситуацию стоит согласовать с доктором.
Большинство пациентов приходят с жалобами на боли, дискомфорт в животе, изжогу и т.п. Ингибиторы протонной помпы сделали свое дело – язвы мы стали выявлять достаточно редко, но бесконтрольный прием таких препаратов имеет и обратный эффект. Всем известная инфекция - H. Pylori «не любит» кислоту. При уменьшении концентрации соляной кислоты в желудке бурно распространяется и вызывает истончение слизистой оболочки - атрофию и трансформацию нормальной слизистой оболочки желудка в похожую на кишечную – формируется кишечная метаплазия - а это уже является тенденцией к формированию рака желудка. Поиск таких участков, их выявление – одно из важных направлений работы врача.
Конечно, мы ищем и другую патологию кроме гастрита и язв – полипы (в желудке их редко требуется удалять), опухоли, различные сужения, включая рубцовые, расширенные вены и «патологические» капилляры, врожденные и приобретенные дивертикулы, оцениваем причину желтухи и многое другое.
Павлов Павел ВладимировичЗаведующий отделением диагностичеcкой и лечебной эндоскопии Университетской клинической больницы №2 (Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России)
Гастроскопия может быть комфортной?
Проведение гастроскопии под наркозом допустимо. Около 20% людей гастроскопию переносят хуже, чем колоноскопию. Этим людям не больно, но позывы на рвоту, срыгивание газа, иррациональный страх удушья делают свое «черное дело». Внутривенный наркоз в таких случаях особенно показан.
Большинство врачей, имеющих такую возможность, предпочтут делать эндоскопическое исследование под наркозом (короткий внутривенный наркоз – седация): у эндоскописта появляется возможность спокойно отмыть желудок от слюны и жёлчи, эвакуировать лишнее, спокойно надуть желудок – расправить все складочки и осмотреть спокойно – в белом свете и узком спектре, взять биопсию при необходимости. К сожалению, короткий наркоз не слишком широко распространен в РФ. В поликлиниках, где по идее должны проходить плановое обследование большинство граждан, чаще всего нет анестезиологических «ставок», а значит нет и комфортной гастроскопии.
В России, по положению об оказании медицинской помощи, наркоз может «давать» только врач анестезиолог-реаниматолог. За рубежом это не везде так, и врач-эндоскопист, пройдя соответствующее (отнюдь не формальное) обучение, со сдачей экзаменов, после выполнения самостоятельных седаций (минимум 20) под присмотром педагога-анестезиолога, получает возможность самостоятельно давать такой наркоз. Это практично и очень удобно для пациентов. В настоящий момент эндоскопия под наркозом – это чаще всего удел крупных медицинских центров, по типу нашего – Сеченовского университета, клинической больницы №2.
Павлов Павел ВладимировичЗаведующий отделением диагностичеcкой и лечебной эндоскопии Университетской клинической больницы №2 (Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России)
Самые распространенные мифы о гастроскопии, мешающие работе эндоскописта
Типичный, прижившийся об эндоскопии миф – что хороший эндоскопист – быстрый эндоскопист. Тот, который мгновенно вводит аппарат и мгновенно выводит. Если разобраться: чтобы по достоинству оценить картину в галерее или музее – мы долго стоим, смотрим ее разные части, бывает – под разными углами, приближается к ней, удаляемся.
В желудке (и других органах) также. Но, помимо всего прочего, врачу требуется отмыть стенки, забрать содержимое, мешающее осмотру, надуть. А если еще биопсию брать? Все это требует времени. Минимум 5 минут, лучше – 7. Это доказанные цифры. «Стремительный» доктор сокращает это время до 1-2 минут. И получается – гастроскопия сделана, пациент спокоен, а информации очень мало. Так можно пропустить серьёзную проблему.
Другой миф, что гастроскопия – это просто «посмотреть». Мало, кто догадывается, что еще мы активно и много оперируем при гастроскопии – останавливаем кровотечения из язв и варикозных вен при циррозе печени, удаляем аденоматозные полипы, грозящие перерасти в рак. Ранние раки – это тоже цель эндоскопии – не только его найти, но и убрать участок слизистой оболочки, подвергшийся ранней опухолевой трансформации.
Если человек пришел слишком поздно и опухоль дала метастазы, а пациент не может проглотить пищу – можем расширить опухолевые сужения пищевода и желудка – ставим стенты. Также и при механической желтухе – или убираем камни из печеночных протоков или расширяем просвет в опухоли. Врожденные или приобретенные спазмы гладкой мускулаторы – пищевода, желудка (ахалазия пищевода, кардии, пилороспазм), а также глоточный дивертикул Ценкера (выпячивание-карман) не дают нормально питаться? Теперь это к нам – оперируем через рот и не оставляем рубцов на коже. Мировые данные неумолимы – наши результаты лучше, чем у большой хирургии. Операций очень много, всего не перечислить.
Павлов Павел ВладимировичЗаведующий отделением диагностичеcкой и лечебной эндоскопии Университетской клинической больницы №2 (Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России)
Словом, важно отнестись к гастроскопии серьёзно. Это короткое исследование с легкой подготовкой, сделанное вовремя и в «правильном месте» может не только помочь понять причину болей в животе, но и спасти жизнь.