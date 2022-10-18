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13 минут назад

Белые полоски на ногтях назвали симптомом туберкулеза

Москва24

Изменения ногтевой пластины могут сигнализировать о развитии в организме желудочно-кишечных заболеваний, а также нарушений кровообращения и других патологий. Об этом "Газете.ру" рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог АО "Медицина" Юлия Соколова.

Белые полоски на ногтях назвали симптомом туберкулеза
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт уточнила, что ногти являются особенно чувствительными к изменениям в организме. Поэтому белые полоски могут появиться из-за особенностей в рационе, в том числе нехватки белков и жиров, недостатка витаминов или переедания жирной пищи.

"Узкие белые линии на ногтях сигнализируют о более серьезных недугах: проказе, туберкулезе, герпесе, пневмонии, почечной и сердечной недостаточности. Кровоподтеки под ногтями являются симптомом псориаза, ревматизма сердечной мышцы", – объяснила дерматовенеролог.

Отслойки на ногтевой пластине могут стать проявлением грибковых заболеваний и ониходистрофий, волнистая часто наблюдается после получения травм, ожогов, а также ошибок, которые может допустить мастер в процессе маникюра.

Ногтевая платина также может стать ребристой из-за воздействия на нее химикатов: профессиональных вредных веществ и бытовых средств.

"Старайтесь отслеживать цвет, толщину и поверхность ногтя. Если регулярно покрываете ногти гель-лаком, рекомендуется делать двухнедельный перерыв и отсмотреть состояние ногтевой пластины", – порекомендовала эксперт.

Она обратила внимание, что здоровый вид ногтевой пластины характеризуется ее розовым оттенком, без отслоек и утолщений.

Болезни и лекарства,Юлия Соколова,
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