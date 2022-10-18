Врач рассказала о симптомах инфаркта

Заведующая кардиологическим отделением для больных с инфарктом миокарда ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Анна Семенова рассказала, какие симптомы говорят об инфаркте. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

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Самый частый признак инфаркта — это давящие боли в грудной клетке, которые могут сопровождаться одышкой. При этом боль может длиться до 20 минут, и ее не получается снять нитроглицерином.

Как предупреждает медик, случается, что инфаркт протекает без характерных болей в груди. Так, атипичные симптомы могут встречаться у пожилых людей и больных сахарным диабетом, так как у них повреждены нервные окончания и стерто восприятие болевых синдромов.

«Скрытые признаки инфаркта — это немотивированная одышка с затрудненным вдохом, очень сильная слабость, потливость, сердцебиение, потеря сознания», — уточняет Анна Семенова.