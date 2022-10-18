Среди наиболее распространенных побочных эффектов и осложнений после химиотерапии является диарея. Для пациентов она опасна не только из-за снижения качества жизни, но и по причине ослабления организма: длительного обезвоживания, снижения уровня электролитов, почечных нарушений. Длительная диарея при химиотерапии ухудшает состояние пациента, а потому требует своевременных мер воздействия.

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Почему возникает диарея при онкологии

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Диарея характеризуется водянистым стулом и частым опорожнением кишечника. Проблемы с ЖКТ могут быть симптомом онкопатологии или реакцией на терапию заболевания. Для грудных детей неоформленный кал является нормой, при этом отклонения также возможны, особенно, если болезнь затрагивает органы брюшной полости.

Общее ослабление организма;

Опухолевые процессы в кишечнике;

Заболевания органов ЖКТ;

Операции на желудке и кишечнике;

Облучение органов брюшной полости и малого таза;

Медикаментозная терапия препаратами, провоцирующими диарею при онкологии. Диарея при раке у детей возникает довольно часто, ее причины определены:

Есть и более точечные причины нарушения работы кишечника при лечении онкозаболеваний у детей.

При химиотерапии

Химиотерапия часто вызывает желудочно-кишечные нарушения у пациентов разного возраста. Они возникают в том числе как побочный эффект от комбинированных противоопухолевых препаратов и сопутствующих лекарств. Основные причины диареи после химиотерапии при раке:

Агрессивное воздействие препаратов на клетки кишечника; Изменение желудочно-кишечного микробиома; Рост патогенной микрофлоры на фоне снижения иммунитета и нарушения микробиома; Обострение существующих болезней ЖКТ на фоне химиотерапии.

Усугубляет положение ослабляющий эффект некоторых препаратов, которые применяются при комбинированной терапии, а также общее состояние органов ЖКТ и характер протекания заболевания. Как остановить диарею после химиотерапии? Если состояние угрожает здоровью пациента и не проходит самостоятельно, то лечащий врач назначает медикаментозную терапию, снижающую патологические симптомы.

При лучевой терапии

Диарея после лучевой терапии не является редкостью, так как облучение оказывает цитотоксическое воздействие на клетки оболочки кишечника. При больших дозах облучения возможно развитие «лучевого» энтерита, симптомами которого являются диарея, слабость, тошнота и боли в животе. Диарею после лучевой терапии лечат медикаментозно, индивидуально подбирая препараты.

Особенности возникновения диареи у детей

Возникновение жидкого стула после химиотерапии может быть связано не только с онкопатологией и воздействием препаратов, но также с иными причинами. Возможные провоцирующие факторы:

Инфекционное заболевание; Побочный эффект после приема медпрепаратов разного спектра действия; Стресс на фоне обнаружения опухоли и начала терапии.

Лечение диареи при химиотерапии врач подбирает на основании факторов риска, среди которых основными являются собственно онкозаболевание, а также общее состояние кишечника и желудка ребенка.

Симптомы диареи при онкологии

Почему после химиотерапии возникает жидкий стул, можно определить только на основании сопутствующих симптомов. Основными признаками острой диареи являются:

Спазмы и боли в животе; Повышение температуры; Тошнота и рвота; Сильная слабость; Частая потребность в опорожнении кишечника; Жидкий стул.

При появлении так называемого «кровавого поноса», когда наблюдаются частицы крови в кале, необходимо незамедлительно обратиться к лечащему врачу для коррекции лечения. Это состояние может быть вызвано особенностью протекания болезни (если она затрагивает ЖКТ) или повреждением слизистых кишечника.

Стадии диареи у онкобольных детей

1 степень: учащение позывов к опорожнению кишечника на 3 раза в сутки, при этом объем стула не увеличивается. Если симптоматика не усугубляется, то врачебного вмешательства не требуется;

2 степень: учащение позывов к опорожнению кишечника на 5-6 раз в сутки, при этом объем стула умеренно увеличивается. Требуется медикаментозная помощь;

3 степень: учащение позывов к опорожнению кишечника более чем на 7 раз в сутки, при этом объем стула сильно увеличивается, возможно недержание мочи и кала. Необходима госпитализация;

4 степень: появляются симптомы, угрожающие жизни пациента. Требуется срочная медицинская помощь;

5 степень: летальный исход. Диарея после химиотерапии может являться побочным симптомом лечения, а может быть признаком осложнений при заболевании. В Национальным институте рака установлены критерии токсичности разного уровня опасности. Рассмотрим, какие степени диареи после химии существуют, и как остановить ее прогрессирование в каждом случае.

Понос после химиотерапии при раке сопряжен с сильным обезвоживанием организма. Что делать в этом случае, зависит от степени дегидратации организма.

При отсутствии обезвоживания других симптомов, кроме учащенного стула, не появляется. Умеренная дегидратация сопровождается сильной жаждой, беспокойством, уменьшением и повышенной концентрацией мочи. Сильная дегидратация сопровождается ослабленным состоянием, потерей сознания, анурией.

Даже умеренная диарея при химиотерапии требует лечения, особенно, если продолжается дольше 1-2 недель. Ее нужно остановить, чтобы прекратить потерю воды, электролитов и важных нутриентов организмом.

Диарея может появиться у ребенка с самого начала лечения онкозаболевания, а потому важно не пропустить момент, когда состояние пациента не ухудшилось до появления угрожающих жизни симптомов.

Диагностика диареи при химио- и лучевой терапии

Как лечить диарею при химиотерапии и облучении, определяется после установления диагноза. Для этого применяют несколько методов диагностики.

Врачебный осмотр и опрос пациента

Как увеличилась частота опорожнения кишечника у ребенка по сравнению с предыдущими показателями;

Присутствуют ли в кале посторонние примеси, включая кровь и слизь;

Случалось ли недержание кала или мочи;

Наблюдается ли повышение температуры, озноб, боли в животе, головокружение и тошнота;

Есть ли проблемы с аппетитом, и какого рациона питания придерживается пациент. При осмотре пациента врача интересуют такие сведения:

Точная симптоматика поможет врачу определить, чем лечить диарею после химиотерапии, и есть ли угрожающие факторы для жизни пациента.

Исследования

Нередко жидкий стул после химиотерапии может быть симптомом осложнений, а потому необходимы лабораторные исследования. Врач может назначить общий и биохимический анализ крови, а также посев кала для исключения инфекционных заболеваний.

На основании осмотра и опроса пациента, а также результатов исследования врач определит схему лечения и укажет, что делать, чтобы улучшить состояние пациента.

Лечение диареи при химиотерапии у детей

Методы лечения диареи после химиотерапии предполагают коррекцию питания, соблюдение водного режима и прием медикаментов по назначению врача.

Диета

Правильный рацион питания помогает нормализовать состояние ЖКТ и восстановить функции кишечника. В основе диеты должны быть крахмалистые продукты с высокой питательной ценностью, например, рис, овсянка, кисель, богатые калием картофель и бананы, различные каши, супы и бульоны. Блюда должны хорошо насыщать и легко перевариваться, а потому сырые фрукты, овощи, орехи, а также все виды бобовых следует исключить. Слишком жирные, острые и сладкие блюда могут спровоцировать расстройство кишечника. Оптимально отваривать продукты или готовить их на пару.

Водный режим

Предотвратить обезвоживание поможет питьевой режим. В день ребенок должен выпивать до 1-1,5 л чистой воды, некрепкого чая, компота или киселя. При продолжительной диарее врач может прописать раствор регидрона, при симптомах дегидратации могут назначить дополнительные терапевтические процедуры.

Медикаментозная терапия

После постановки диагноза врач решает, что принимать из таблеток и других медпрепаратов, чтобы остановить понос после химиотерапии у ребенка. Препараты назначаются строго индивидуально, самолечение недопустимо. Чаще всего рекомендуют:

Лоперамид для снижения перистальтики кишечника; Октреотид для купирования побочных эффектов при лечении онкозаболеваний; Смекту и другие адсорбирующие средства; Пробиотики (при отсутствии нейтропении); Спазмолитики или обезболивающие свойства с анальгетическим действием при наличии болей в животе.

Если выявлена инфекция, то назначаются специфические препараты для ее лечения. Назначать лекарства самостоятельно недопустимо, так как при онкопаталогии реакцию организма невозможно спрогнозировать.