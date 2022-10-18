Хирург предостерег от опасных ошибок при лечении боли в спине

Разогревающие мази, обезболивающие препараты и массаж без назначения врача могут быть опасны при болях в спине, рассказал хирург, травматолог-ортопед ЦКБ Управления делами президента РФ Евгений Жаров. В беседе с «Москвой 24» он предостерег от опасных ошибок при лечении.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Жарова, если мази не помогают от боли, не нужно продолжать ими пользоваться, поскольку неприятные ощущения могут быть связаны с заболеваниями соседних органов. «Если вы использовали разогревающую мазь и вам стало легче, это очень хорошо. Но в том случае, когда мазь уже не действует, вы совершаете ошибку», — предупредил он, объяснив, что боли в спине могут быть связаны с болезнями поджелудочной железы, мышц, почек и других органов.

Еще одной ошибкой он назвал бесконтрольный прием обезболивающих препаратов перорально, что может привести к кровотечению. «У пациента может быть язвенная болезнь желудка, эрозия, гастрит. Мы тем самым можем спровоцировать рецидив или вызвать язву, которая в последующем может осложниться кровотечением», — сказал он.

Также Жаров попросил не пытаться вылечить спину с помощью массажа без предварительной консультации с врачом. «Массаж при боли в спине без назначения врача — это преступление. За обычной болью могут скрываться серьезные проблемы. Одна из таких проблем — это межпозвоночная грыжа», — разъяснил специалист.