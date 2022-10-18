4 признака во время сна, указывающих на инфаркт миокарда

Если в течение нескольких дней по ночам возникают определенные болезненные ощущения, то нужно насторожиться. Возможно, это могут быть предвестники сердечного приступа.

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При инфаркте миокарда такие признаки сердечно-сосудистых заболеваний, как одышка или боли в области сердца, могут возникнуть еще до начала приступа, сообщает издание Sina.com. Если они усиливаются, то следует немедленно обратиться к врачу.

Кроме того, на инфаркт миокарда могут указывать определенные признаки, которые возникают во время сна, поэтому не стоит их игнорировать.

Как отметили кардиологи Пекинской больницы, у некоторых людей за несколько дней до начала сердечного приступа может постоянно присутствовать боль в верхней части живота. При этом ее можно легко спутать с проблемами в желудке.

Еще одним признаком приближающегося инфаркта может оказаться дискомфорт в горле и шее. Перед сердечным приступом человек может ночью испытывать трудности при глотании и нарушение дыхания, сопровождающееся повышенным потоотделением.

Ночная боль в челюсти и зубах тоже может сигнализировать о скором инфаркте, предупредили медики. Также симптомом сердечного приступа может оказаться боль в верхних конечностях и левом плече.

Доктор Чжу Ин порекомендовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не ложиться спать слишком поздно. Постоянное ночное бодрствование в итоге приводит к гипертонии, что способствует закупорке артерий и увеличивает риск инфаркта.