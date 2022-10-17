Диетолог перечислила признаки дефицита железа

Недостаток железа в организме – проблема, с которой сталкивается достаточно много людей. При этом, железо входит в список жизненно важных микроэлементов, дефицит которых может привести к развитию серьёзных патологических состояний. Как заподозрить у себя снижение уровня железа, чтобы вовремя обратиться к врачу – рассказала диетолог.

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Наталья Голушко, диетолог, к.м.н. перечислила в tg-канале «Приятное & Полезное» пять признаков дефицита железа. Она пояснила, что ряд проблем при дефиците железа и развитии анемии связаны с изменением состава крови – снижением в крови гемоглобина и эритроцитов и развитием гипоксии, то есть недостаточным обеспечением тканей кислородом.

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В первую очередь, могут наблюдаться сбои со стороны функционирования нервной системы: человек ощущает утомление, сонливость, головокружение, головную боль, жалуется на снижение работоспособности.

Симптомы могут проявляться и на уровне сердечно-сосудистой системы: появляется шум в ушах, «мушки» перед глазами, повышенное сердцебиение, бледность кожи.

Могут быть и более специфичные симптомы: сильное желание употреблять в пищу что-то малопригодное для этого (мел, уголь, сырое тесто и т.д.); извращённое обоняние (тяга к запаху краски, лака, бензина).

Четвертая группа симптомов связана с работой пищеварительной системы: может наблюдаться воспаление дёсен (пародонтоз), покраснение кончика языка, изменение слизистой оболочки пищеварительного тракта (атрофический гастрит), атрофия сосочков языка («лакированный» язык).

Дефицит железа может проявиться и во внешних изменениях: в сухости и шелушении кожи, трещинах в уголках рта, ломкости и выпадении волос, поперечной исчерченности и тусклым цветом ногтей.

Однако, предупреждает диетолог, точно установить наличие дефицита железа можно с помощью лабораторных исследований. Если они показывают изменение показателей крови – врач решит, как с этим справиться.