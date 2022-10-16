Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Исследование: несчастье старит людей сильнее, чем курение

Ferra.ru

Исследователи из США и Гонконга разработали компьютерный алгоритм для создания новых «часов старения». Они учитывают в том числе психологические факторы.

Исследование: несчастье старит людей сильнее, чем курение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы обучили алгоритм на данных почти 5000 здоровых взрослых, а затем протестировали его на данных ещё 7000 человек. Оказалось, что психологические факторы, такие как чувство несчастья или одиночества, добавляют к биологическому возрасту человека 1,65 года. Эффект превышал другие индивидуальные демографические характеристики, включая биологический пол, жилую площадь, семейное положение и статус курения.

«Мы делаем вывод, что психологическую составляющую нельзя игнорировать в исследованиях старения из-за её существенного влияния на биологический возраст», — пришли к выводу авторы .

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители