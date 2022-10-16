Исследование: несчастье старит людей сильнее, чем курение

Исследователи из США и Гонконга разработали компьютерный алгоритм для создания новых «часов старения». Они учитывают в том числе психологические факторы.

Авторы обучили алгоритм на данных почти 5000 здоровых взрослых, а затем протестировали его на данных ещё 7000 человек. Оказалось, что психологические факторы, такие как чувство несчастья или одиночества, добавляют к биологическому возрасту человека 1,65 года. Эффект превышал другие индивидуальные демографические характеристики, включая биологический пол, жилую площадь, семейное положение и статус курения.