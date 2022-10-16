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47 минут назад

Как и почему появляется мигрень

Ferra.ru

Уже далеко не один год учёные исследуют мигрени. Но они всё ещё не могут точно ответить на вопрос о том, почему это состояние возникает. Хотя есть некоторые предположения.

Как и почему появляется мигрень
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мигрень - это не просто головная боль. Более того, сами по себе мигрени встречаются реже, чем головные боли.

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Специалисты отмечают, что 75 % людей хотя бы один раз сталкивались с головной болью в течение прошлого года. В то же время мигрень возникает у менее 15 % людей, а хроническая мигрень - у менее 10 %. У женщин при этом мигрени встречаются в 2-3 раза чаще, чем у мужчин.

Между головными болями и мигренями существуют различия в симптомах. Чаще всего люди жалуются на такие разновидности головной боли, как головные боли напряжения (когда возникает ощущение давления/напряжения с обеих сторон головы), синусовые головные боли (появляются из-за заложенности носа), кластерные головные боли (часто боль ощущается в области глаз с одной стороны головы).

Мигрени же отличаются большей изнурительностью по сравнению с обычными головными болями и длятся дольше. Помимо этого, мигрень характеризуется повышенной утомляемостью, светочувствительностью, тошнотой, сенсорными искажениями. Ещё мигрени официально считаются неврологическим заболеванием.

Вероятнее всего, ключевую роль в возникновении мигрени играет кортикальная распространяющаяся депрессия (CSD). Она представляет собой внезапный всплеск активности нейронов (то есть клеток мозга). Причём происходит это иногда без особой причины. Постепенно такая волна активности переходит от одной области мозга к другой. Уходит у нейронов на это довольно много времени, поэтому и длится мигрень так долго.

Также исследования указывают на то, что снижение или повышение уровня некоторых гормонов в мозгу тоже приводит к мигрени. К примеру, это снижение серотонина, эстрогена, повышение кортизола из-за стресса.

Существуют несколько способов лечения мигрени, правда, у них есть побочные эффекты и они не особо помогают при усталости, тошноте, сенсорных искажениях. Это ежедневный приём обезболивающих препаратов, приём триптанов, ботокс, операция, клипсы, шапка от мигрени. Кроме того, ни один из перечисленных методов полностью от мигрени не избавит - только облегчит симптомы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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