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3 часа назад

Пять ошибок, связанных со здоровьем, которые допускают почти все

Ferra.ru

Даже самые безобидные привычки могут плохо сказаться в будущем на здоровье. Вот пять из них, которых лучше избегать.

Пять ошибок, связанных со здоровьем, которые допускают все
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дженис Джонстон, доктор медицинских наук, главврач и соучредитель Redirect Health, перечислила пять вещей, которые могут сильно испортить ваше здоровье в долгосрочной перспективе.

Недостаток сна. Взрослым рекомендуется в день спать семь или больше часов. В противном случае недосып может привести к ожирению, инсульту, депрессии или болезням сердца. Чтобы улучшить сон, нужно отказаться от цифровых устройство хотя бы за полчаса до того, как вы собираетесь ложиться спать. Потребление недостаточного количества воды. Среди последствий обезвоживания - головные боли, головокружение, усталость, жажда, сухая кожа, моча тёмного цвета. Выпивайте во время каждого приёма пищи хотя бы один стакан воды и всегда носите с собой бутылку с водой.

Сидячий образ жизни. Если в сидячем положении проводить много времени, то может повыситься сахар в крови и развиться ожирение. Спасёт в этом случае ежедневная умеренная физическая активность. Нанесение солнцезащитного крема только летом, а не круглый год. Даже если на улице пасмурно или холодно, солнечный свет всё равно влияет на вашу кожу. Поэтому так важно пользоваться солнцезащитным кремом постоянно (ещё можно приобрести увлажняющий крем с SPF). Игнорирование собственного психического здоровья. Из-за негативных эмоций могут возникать физические недомогания. Например, бессонница, головные боли, проблемы с кишечником.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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