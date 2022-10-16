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2 часа назад

Специалисты заявили, что сахарный диабет приводит к выпадению зубов

Волгоградская правда

Переедание зачастую приводит к ожирению, а после и к диабету.

Врачи: сахарный диабет приводит к выпадению зубов
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание Sohu, диабет характеризуется высоким уровнем сахара в крови. Тем, кто страдает от этого заболевания, приходится придерживаться определенной диеты. Тем не менее, диабет нередко приводит к необратимым последствиям.

Так, диабетики более подвержены инфекциям и страдают от слабого иммунитета. На ранних стадиях болезни люди часто испытывают проблемы с полостью рта, у них опухают и атрофируются десны. В связи с этим, по словам экспертов, зубы расшатываются и могут выпасть.

При завышенном уровне сахара в крови кожа становится сухой, начинает чесаться. Врачи, как правило, диагностируют у таких пациентов грибковые инфекции.

Медики утверждают, что у диабетика могут возникнуть и проблемы с конечностями на фоне развивающейся невропатии. Это может проявляться в онемении ног или рук, такое состояние сопровождается болью.

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