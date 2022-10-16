Врач рассказала, как вовремя выявить заболевания печени

Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала, что зачастую люди могут не подозревать о наличии у них серьезных проблем с печенью. Специалист перечислила признаки, которые указывают на нарушения в работе органа.

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По словам врача, нередко болезни печени обнаруживают в тот момент, когда она перестает справляться со своими функциями. Марченко отметила, что вовремя обнаружить заболевания позволят регулярные обследования.

Как сообщает радио Sputnik, при воспалении в печени человек может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье. Также к признакам заболевания можно отнести слабость и нарушения сна. Иногда заболевшие жалуются на носовые кровотечения.