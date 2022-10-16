Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
3 часа назад

Врач заявила, что поражение печени может происходить без симптомов

Волгоградская правдаиещё 5

Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала, что зачастую люди могут не подозревать о наличии у них серьезных проблем с печенью. Специалист перечислила признаки, которые указывают на нарушения в работе органа.

Врач рассказала, как вовремя выявить заболевания печени
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам врача, нередко болезни печени обнаруживают в тот момент, когда она перестает справляться со своими функциями. Марченко отметила, что вовремя обнаружить заболевания позволят регулярные обследования.

Как сообщает радио Sputnik, при воспалении в печени человек может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье. Также к признакам заболевания можно отнести слабость и нарушения сна. Иногда заболевшие жалуются на носовые кровотечения.

Наконец специалист заявила, что при проблемах с печенью нередко появляются отеки и кожный зуд. В таком случае человеку стоит сразу обращаться к врачу.

Болезни и лекарства,Наталья Марченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители