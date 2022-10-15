Профессор рассказал, что нужно сделать, чтобы не болеть осенью

Осень – время года, когда традиционно люди начинают мучиться от простуды и иных заболеваний. Профессор Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, напомнил о рекомендациях, не теряющих актуальности и позволяющих избежать проблем со здоровьем в осенний период, сообщает ИА DEITA.RU.

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В первую очередь, согласно рекомендациям врача, необходимо восстанавливать организм после трудовых будней, пишет «Радио 1». Доступный и бюджетный метод – здоровый сон. Время, когда иммунитет наиболее активно восстанавливается во время сна с 23:00 до 3:00 часов.

Полезное питание – ещё один аспект, который пополнит копилку здоровья для человека. Важно, чтобы пища была богата железом и витамином D, отмечает профессор.

Стресс влияет на организм в отрицательном ключе, поэтому нужно устранить факторы, негативно влияющие на организм, что поможет сохранить здоровье.

Наконец, вакцинация от гриппа, по словам доктора, поможет подстегнуть иммунитет и поможет организму противостоять осенним хворям.