Правда ли красное мясо связано с появлением рака

Исследования о том, что полезно для здоровья, появляются так часто и быстро, что можно запутаться. Нередко мы слышим, что красное мясо вредно для здоровья и является канцерогеном. Но не преувеличение ли это?

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Новый масштабный обзор исследований поставил своей целью оценку различных утверждений и составление рейтинга. Авторы проанализировали существующие работы в 180 областях, чтобы выяснить, насколько конкретный фактор риска, такой как курение, например, связан с болезнями.