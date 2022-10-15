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50 минут назад

Правда ли красное мясо связано с появлением рака

Ferra.ru

Исследования о том, что полезно для здоровья, появляются так часто и быстро, что можно запутаться. Нередко мы слышим, что красное мясо вредно для здоровья и является канцерогеном. Но не преувеличение ли это?

Правда ли красное мясо связано с появлением рака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новый масштабный обзор исследований поставил своей целью оценку различных утверждений и составление рейтинга. Авторы проанализировали существующие работы в 180 областях, чтобы выяснить, насколько конкретный фактор риска, такой как курение, например, связан с болезнями.

Так, связи между курением и раком лёгких была присвоена самая высокая пятизвездочная оценка, как и связи между высоким кровяным давлением и сердечными заболеваниями. Это означает, что доказательства являются надёжными и вряд ли изменятся в будущем. А вот связи между употреблением большого количества красного мяса и инсультом была присвоена всего одна звезда, что означает «отсутствие доказательств связи». Связь между красным мясом и раком толстой кишки, раком молочной железы, ишемической болезнью сердца и диабетом получила две звезды.

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