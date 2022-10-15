Употребление яблок и апельсинов снижает риск развития тромбоза

Согласно исследованию, некоторые фрукты и овощи обладают теми же свойствами, что и антикоагулянты. Содержащиеся в них вещества могут не только препятствовать образованию тромбов, но и растворять уже имеющиеся.

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По словам специалистов института исследования сосудистых заболеваний, для профилактики образования тромбов эффективнее всего употреблять фрукты и овощи, которые содержат бромелайн и рутин. Именно эти химические соединения препятствуют образованию потенциально смертельного сгустка крови, сообщает издание Daily Express.

Как показало исследование, рутин содержится в яблоках, лимонах, апельсинах, а также репчатом луке и чае. Если включить в рацион эти продукты, то можно снизить риск развития тромбоза.

Для разжижения крови эксперты также рекомендуют употреблять свежие ананасы, киви, листовую зелень, капусту, чеснок и другие продукты, богатые бромелайном. Это вещество способствует расщеплению фибрина в тромбах и растворяет их.