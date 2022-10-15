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2 часа назад

Врачи рассказали, почему на "удаленке" повышается риск тромбоза

СОВА

Сердечно-сосудистый хирург Игорь Доронин рассказал, почему повышается риск тромбоза и как его можно избежать.

Почему на "удаленке" повышается риск тромбоза
Фото: СОВАСОВА

Медик уверяет, популярная в нынешнее время "удаленка" может привести к массе заболеваний. Способствовать этому будет уменьшение физической активности.

Игорь Доронин подчеркивает, что прежде всего может развиться тромбоз. Заболевание, при котором сгустки свернувшейся крови прилипают к стенкам сосудов, затрудняя кровообращение.

Прежде всего это опасно для людей старше 60 лет, беременных женщин, курильщиков или тех, кто имеет избыточный вес.

Для того чтобы избежать тромбоза, врач рекомендует чередовать отдых и различные активности, правильно питаться, а также следить за водным балансом и бросить вредные привычки, сообщает РГ.

Ранее медики рассказали, влияет ли чрезмерное употребление кофе на продолжительность жизни.

Болезни и лекарства,Игорь Доронин,
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