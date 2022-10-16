Психолог перечислила пять признаков начала депрессии

«Окружающие, глядя на человека в депрессии, могут подумать, что он ноет, тоскует, тревожится "почем зря", и полагать, что прием успокоительного поможет — "все как рукой снимет". Находясь в депрессии, человек испытывает душевное и физическое бессилие, чувство вины»,