Психолог перечислила пять признаков начала депрессии

Пять признаков начала депрессии перечислила «Мосленте» психолог, кандидат психологических наук, доцент, эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко. По ее словам, депрессия — это, в первую очередь, «агрессия на себя».
«Страдание и душевная боль; резкое снижение интереса к жизни; длительное психомоторное возбуждение или, наоборот, заторможенность; бессонница или гиперсомния — дневная сонливость, чрезмерная продолжительность сна; ресурсы человека сильно снижаются, активность падает, не хватает сил для выполнения любой деятельности»,
— перечислила тревожные звоночки Колиниченко.
Психолог отметила, что больные депрессией редко просят о помощи, поэтому спохватиться должно ближайшее окружение. Не стоит считать, что близкий человек с психическим заболеванием занят «нытьем». При депрессии необходима помощь специалиста.
«Окружающие, глядя на человека в депрессии, могут подумать, что он ноет, тоскует, тревожится "почем зря", и полагать, что прием успокоительного поможет — "все как рукой снимет". Находясь в депрессии, человек испытывает душевное и физическое бессилие, чувство вины»,
— пояснила Колиниченко.
Ранее основные формы проявления биполярного расстройства раскрыли жительницы столицы с таким диагнозом. Пациентки упомянули об импульсивных поступках и депрессии.