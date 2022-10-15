Частое употребление красного мяса приводит к раку кишечника

«Были проведены исследования, что если человек в большом количестве потребляет красное мясо, то у него чаще возникают онкопроцессы в кишечнике. Чтобы этого избежать, наше питание должно быть сбалансированным и состоять не только из мяса, но и также включать больше овощей», — рассказала Елена Щетинина.