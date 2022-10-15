Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Частое употребление красного мяса приводит к раку кишечника

runews24.ru

Врач-диетолог Елена Щетинина рассказала, что частое употребление красного мяса может привести к развитию онкологии кишечника.

Частое употребление красного мяса приводит к раку кишечника
Фото: runews24.rurunews24.ru

Однако это не означает, что нужно полностью отказывать себе в мясе. Врач рекомендует вместе с приёмом мясных блюд употреблять овощи.

«Были проведены исследования, что если человек в большом количестве потребляет красное мясо, то у него чаще возникают онкопроцессы в кишечнике. Чтобы этого избежать, наше питание должно быть сбалансированным и состоять не только из мяса, но и также включать больше овощей», — рассказала Елена Щетинина.

Также диетолог добавила, что чрезмерное употребление мяса приводит к тому, что у человека повышается уровень холестерина, что вредно для здоровья.

Болезни и лекарства,Елена Щетинина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители