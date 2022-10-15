Частое употребление красного мяса приводит к раку кишечника

Врач-диетолог Елена Щетинина рассказала, что частое употребление красного мяса может привести к развитию онкологии кишечника.
Однако это не означает, что нужно полностью отказывать себе в мясе. Врач рекомендует вместе с приёмом мясных блюд употреблять овощи.
«Были проведены исследования, что если человек в большом количестве потребляет красное мясо, то у него чаще возникают онкопроцессы в кишечнике. Чтобы этого избежать, наше питание должно быть сбалансированным и состоять не только из мяса, но и также включать больше овощей», — рассказала Елена Щетинина.
Также диетолог добавила, что чрезмерное употребление мяса приводит к тому, что у человека повышается уровень холестерина, что вредно для здоровья.