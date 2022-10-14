Как определить туберкулез: виды диагностики и разница в тестах

Миллионы человек в мире болеют туберкулезом. Часто это заболевание имеет скрытое течение, за счет чего распространяется быстрее. Поэтому важно вовремя обнаруживать палочки Коха. В России есть немало различных систем и тестов. Недавно один из таких тестов диагностики впервые включили в методические рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Для раннего выявления инфекции используются как кожные, так и лабораторные тесты. К первым относятся проба Манту и Диаскинтест, ко вторым – Т-СПОТ.ТБ и квантифероновый тест, пишет aif.ru. Детям до семи лет чаще всего ставят пробу Манту, у детей постарше в качестве скрининга используется Диаскинтест. Если есть противопоказания, предусмотрено лабораторного исследования, например, с помощью Т-СПОТ.ТБ.

До недавнего времени массовая диагностика туберкулеза с помощью пробы Манту была единственным способом проверки среди детей. Однако реакция может означать не только наличие туберкулезной инфекции, но и быть следствием иммунного ответа на прививку БЦЖ. В составе препарата для диагностики Диаскинтест есть два белка-антигена, которых нет у вакцинных микобактерий (из прививки БЦЖ) и нетуберкулезных патогенов, поэтому он может определить именно наличие заболевания.

С помощью Т-СПОТ.ТБ проверяют наличие скрытой инфекции по крови. В случае если обнаруживаются клетки, которые вырабатываются в ответ на наличие в организме возбудителя туберкулеза, пациенту назначается ряд дополнительных исследований для подтверждения диагноза.

Врачи отмечают, что современные тесты являются высокочувствительными, почти в 100% точными. За счет использования таких методов диагностики специалистам удалось сократить количество людей, которым ошибочно выписывали противотуберкулезные препараты.