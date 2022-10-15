Чем опасно биполярное расстройство и как живут люди с этим диагнозом

Встречали ли вы людей, которые при одной встрече ведут себя как хозяева жизни и покорители Вселенной, а при другой представляют собой жалкое зрелище и вызывают уже не восхищение, а в лучшем случае сочувствие? Возможно, вы сами из таких людей? Если настроение у вас или вашего близкого словно катается на американских горках, возможно, виной тому не безумный мир вокруг, а нешуточное психическое заболевание — биполярное аффективное расстройство. Многие люди, живущие с этой проблемой, отрицают её. Другие — восхищаются больными на пике обострения как суперэффективными достигаторами и не задумываются, чего им это стоит. «Секрет» поговорил с психиатрами и людьми, живущими с диагнозом БАР, и узнал, что делать, если вся твоя жизнь — сплошные качели между эйфорией и унынием.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Что такое БАР

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Биполярное аффективное расстройство (БАР), оно же маниакально-депрессивный психоз или «биполярка» — разные названия одного диагноза. Это психическое расстройство, которое выражается в смене различных эмоциональных (аффективных) состояний. У больного БАР депрессивные периоды, когда человек чувствует себя подавленным и обессиленным, сменяются маниакальными (или более лёгкими гипоманиакальными), когда он чувствует себя на подъёме сил и настроения.

Популярная метафора «жизнь как зебра» как нельзя лучше описывает судьбу человека с биполярным расстройством. Хотя у всех нас бывают как светлые, так и тёмные периоды, для больного БАР разница между ними столь же контрастна, как чёрные и белые полосы на африканской лошади.

Во время депрессивного эпизода больной может буквально лежать тряпочкой, не испытывая ни малейшего желания жить. А когда придёт череда мании, тот же самый человек будет чувствовать себя в силах свернуть горы, спасти всех котят, накормить всех голодных — или выиграть все на свете азартные игры.

Разумеется, это не единственные два варианта, хотя впадать в крайности для людей с БАР довольно типично. У этого заболевания множество вариантов течения.

При одних из них мания и депрессия будут идти строго по очереди, перемежаясь периодами, когда заболевание ярко не проявляется («интермиссия»). При других они сменяют друг друга без предупреждения и передышки. А иногда строгой очередности и вовсе нет. После «светлой» фазы интермиссии может повториться тот же эпизод, что был до этого.

Расстройство подразумевает наличие депрессивных и маниакальных или смешанных фаз. Более тяжелый тип заболевания — БАР-I, он характеризуется ярковыраженными фазами, которые могут часто сменять друг друга. С БАР-II люди живут длительное время в состоянии депрессии, они могут учиться, работать, но всё делают с большим трудом.

С появлением мании появляется беспокойство, навязчивые идеи, сокращается продолжительность сна, повышается либидо. Однако при БАР-II человек сохраняет критическое отношение к происходящему, понимает, что возникли изменения в поведении, поэтому такие люди способны самостоятельно обратиться к специалисту для лечения.

Иногда человек и вовсе не знает, что такое «противоположная фаза», оставаясь заложником только мании или только депрессии. Хотя сама по себе чистая депрессия это совсем другая песня.

Виды мании

У мании и гипомании есть как «светлая», так и «тёмная» сторона. Одна из основных опасностей, подстерегающих пациентов с БАР, — привлекательность мании. Когда у тебя приподнятое настроение, избыток сил, сниженная потребность в сне и отдыхе, ощущение собственной продуктивности, гениальности, всемогущества, отсутствие смущения и подавленности, сексуальная активность — это более чем приятно. Ради этого состояния иные люди даже принимают различные психоактивные вещества.

У биполярщика всё это входит в комплект практически бесплатно — по крайней мере, так кажется в течение фазы. Правда, бонусом к этому может идти опрометчивое поведение, неконтролируемый шопоголизм, склонность к бродяжничеству и азартным играм, безрассудные поступки в бизнесе и личной жизни.

Мнение эксперта

Михаил Валуйский

врач-психиатр, психотерапевт

У человека начинается прекрасное настроение, появляется куча сил, ощущение, что я все могу, у меня чудесное будущее, я всем нравлюсь. Мысли возникают очень быстро, речь ускорена, постоянные смешки, хохот, желание шутить, веселиться, пить, употреблять наркотики, заниматься сексом налево и направо. Невозможно остановиться, в голове водоворот идей.

Снижена потребность во сне — человек спит 4-5 часов и высыпается. Он начинает совершать глупые, необдуманные поступки, например раздает деньги налево и направо. Или ему приходит в голову какая-то абсолютно безумная идея, которая кажется ему совершенной: «О да! Построить на Колыме страусиную ферму! Ведь там нет страусов, значит, будет прибыль!» И человек продает квартиру, берет дикий кредит в банке. Таково состояние гипомании.

Мания — это когда происходит все вышеперечисленное, но на порядок выше. Когда человек не может перестать говорить, его несёт, развиваются галлюцинации, бред своего величия, все проявления психотических процессов.

Мнение эксперта

Вероника

человек с БАР

Иногда я и скучаю по гипомании без таблеток — было классно. В этом году у меня случались дни, когда мне казалось, что я скучная, никчемная и без своей мании вообще никто. Но таблетки имеют накопительный эффект, и такие мысли приходят реже. Опять же, цена мании — следующая за ней депрессия. Оно того не стоит. Тем более что обычно без терапии с годами гипомания становится короче и не такой интенсивной, а вот депрессия — дольше и глубже. И суицидальные мысли — чаще.

Пусть расплата в виде депрессии после «праздника жизни» неизбежна, кто будет вспоминать о ней, когда всё хорошо? Правильно, кто угодно, но не человек со сниженной самокритичностью и эйфорией.

Как результат — люди намеренно пытаются побыстрее войти в маниакальную фазу и задержаться в ней, перестают пить таблетки, которые сглаживали пики.

Но когда депрессия всё-таки приходит — она бьёт намного сильнее, чем могла бы в случае правильного лечения. И человек, который только вчера выиграл джек-пот и сделал предложение любимой девушке, на следующий день лезет в петлю без видимых причин.

Мнение эксперта

Алёна

человек с БАР

Биполярное расстройство и панические атаки впервые проявились у меня в 21 год, я почувствовала в метро ужас. Но диагноз поставили лишь десять лет спустя. Недавно я совершила каминг-аут, и большинство друзей меня поддержали.

Обострения проявляются по-разному. В маниакальной фазе я могу натворить глупостей, поссориться с кем-то дорогим или влюбиться без оглядки в мудака, а в депрессии все хуже — просто сплю, потому что жить очень больно. Это удивительно, но душа тоже орган и она может болеть. На жизнь это влияет плохо: очень сложно работать, заниматься бытом, даже с родным ребенком возникли проблемы.

Мнение эксперта

Женя

человек с БАР

Биполярное расстройство начало у меня развиваться лет с семи-восьми. Каждую весну и осень у меня появлялась «тоска». За ней следовала повышенная активность. С каждым годом тоска становилась все длиннее и сильнее, а активность — выше.

Во время фазы депрессии я пишу рассказы один за другим, но не могу учиться. Я лежу в кровати, мне очень плохо и грустно, я ничего не могу и хочу повеситься. Во время мании я сплю по четыре-пять часов и прохожу программу очень быстро. При этом я бегаю по квартире, делаю всё, что под руку подвернётся, совершаю нелогичные поступки и рискую жизнью.

Помощь оказалась мне доступна только спустя почти десять лет, ведь никто не принимал всерьёз мои симптомы. Лекарства подбирали долго, на стандартную схему лечения организм плохо отреагировал. При этом реально мешают жить постоянные шутки про «биполярку» со стороны окружающих, а также попытки доказать, что у меня нет этого диагноза.

Мнение эксперта

Вероника

человек с БАР

У меня чаще бывает не мания, а гипомания — состояние чуть полегче, не такое интенсивное. И если в гипомании можно существовать более-менее адекватно, то мания очень часто аффективное состояние, кажется, что всё твоё существо — оголённый нерв.

В такие периоды я ощущаю всей кожей, что мир меня любит, я пою вслух на улице под музыку в моих наушниках, не могу ровно ходить, а пританцовываю на каждом шагу. Все вокруг меня восхищает, вкус пищи становится ярче в разы. Но — я не чувствую усталости. И не могу спать. Лежу часа два-три с закрытыми глазами, но не сплю. Мысли спотыкаются друг об друга, и они крутятся нескончаемым потоком.

Все идеи, конечно, гениальны (нет). Я хочу одеваться ярче всех, выглядеть лучше всех, возглавлять кутежи и отсыпаться блестками. А сильнее всего меня бесят импульсивные покупки — я могу взять кредит в полной уверенности, что могу себе позволить и что эти покупки сейчас невозможно важны (на самом деле нет, но это я пойму в смешанном состоянии между манией и депрессией).

Как может быть уже понятно, БАР — это потрясающая смесь из постоянного праздника жизни, короткой передышки и днищем, из которого не видно никакого смысла в жизни. И так по кругу.

Кто в зоне риска?

Как распознать биполярку?

Основная сложность БАР — в том, что распознать его не так-то просто. Для постановки диагноза специалистам обычно приходится собирать довольно обширную статистику по истории болезни и исключать другие психические заболевания.

Мнение эксперта

Вероника

человек с БАР

Я обратилась к психиатру впервые в этом году, потому что поняла, что из депрессии уже сама не вылезу. Самый важный шаг, мне кажется, в этом и был. Тяжело признать, что ты не вывозишь, ещё сложнее обратиться к врачу, а не к психологу — кажется, что ты совсем псих нездоровый. На первой встрече мне уже поставили пограничное расстройство личности (ПРЛ) и депрессию, БАР было под вопросом.

Врач не стал настаивать сразу, потому что я весьма серьёзно отрицала такой вариант, хотя весьма серьёзные депрессии сопровождали меня три года, но мне казалось что мании у меня уж точно нет. А вот потом, пройдя тесты, основательно пообщались, и сомнений не осталось — у меня и ПРЛ, и БАР. Сложно было поверить и смириться, я прошла все стадии — отрицание, торг, принятие, ярость, снова принятие.

Чаще всего БАР путают с депрессией — при депрессии приступы мании тоже могут развиваться на фоне приёма антидепрессантов. По этой же причине с осторожностью ставят этот диагноз людям с зависимостями — многие психоактивные вещества способны вызывать расстройство настроения, депрессивные или маниакальные состояния. Последнее часто может быть признаком шизофрении, а тревожно-депрессивные — частью параноидного синдрома.

Подобная путаница опасна, прежде всего неправильным подходом к лечению. Если лечить больного БАР от шизофрении, к его имеющимся проблемам прибавится эффект от мощных лекарств (антипсихотиков), которые могут непредсказуемым образом повлиять на психику — даже довести до ментальной инвалидности. Если же диагностировать депрессию и долго лечить исключительно её, это может только утяжелить биполярку.

А «тяжёлым» пациентам в нашем обществе и психиатрической системе приходится совсем несладко.

Мнение эксперта

Алёна

человек с БАР

Я пробовала обращаться за бесплатной психиатрической помощью, но это без шансов, там залечивают. Прописывают лекарства прошлых поколений, которые только вызывают зависимость. Медицину мне помогают оплачивать друзья, иначе она нифига не доступна. А еще мне крайне показана психологическая терапия, а это вот совсем невозможно, поскольку цены на нее запредельны.

Я не думаю, что рынок способен поменяться хоть как-то, но мне довелось полежать в тяжелом отделении психиатрической больницы, и вот там прям есть что поменять.

Обычно пациенты с БАР обращаются к врачам с типичными жалобами:

депрессивность (подробнее о признаках депрессии читайте в нашем материале);

тревожность;

частые смены настроения;

бессонница;

раздражительность;

усталость;

неспособность сосредоточиться;

проблемы с самоконтролем;

неадекватная оценка ситуации;

расточительность, мотовство;

проблемы в отношениях;

алкогольная или наркотическая зависимость.

Последние две жалобы сами по себе не признаки именно этой болезни, но зачастую развиваются на её фоне. У людей с БАР могут даже возникнуть проблемы с законом из-за того, что в маниакальной фазе они хуже контролируют своё поведение и могут, например, спровоцировать драку или в лихом настроении угнать автомобиль.

Мнение эксперта

Дмитрий Поцелуев

психиатр

Нужно понимать, что биполярное расстройство многогранно в своих проявлениях и может маскироваться даже под хроническое депрессивное расстройство. В типичных случаях (биполярное расстройство II типа) человек чувствует, что сниженное настроение, апатия, утомляемость постепенно проходят и сменяются периодом, когда всё в жизни если не идеально, то очень близко к этому.

Можно устроиться на новую работу, купить то, что давно откладывал, жить так, как всегда хотел. Если в течение жизни человек замечает у себя хотя бы один такой эпизод, нужно обязательно обратиться за консультацией к специалисту. Образно говоря, человек с БАР (при типичном его течении) чувствует себя так, будто плывёт на лодке во время шторма: его то поднимает на самый гребень волны, то низвергает в тёмную пучину.

Ключевой момент, чтобы заподозрить у себя БАР, — это слово «слишком». Все люди, даже здоровые, переживают на протяжении жизни не одну смену настроения. Но когда тяжесть этих проявлений начинает мешать жить, а контраст между состоянием в разных эпизодах настолько разителен, как будто в одном теле уживаются два разных человека, — это повод забить тревогу.

Для того, чтобы определить, могут ли ваши симптомы быть признаками БАР, для начала можно самостоятельно пройти тесты. Если на большинство вопросов о симптомах болезни вы ответили утвердительно, стоит наведаться к врачу-психиатру. Разумеется, самостоятельно поставить диагноз таким образом невозможно, но сузить область поиска — вполне.

Дальнейшую диагностику назначит врач. При этом у пациента могут проверить биохимический состав крови или отправить на МРТ.

Как справиться с биполяркой?

БАР относится к хроническим психическим расстройствам, которые могут обернуться инвалидностью и недееспособностью, а срок жизни у людей с БАР в среднем на девять лет короче, чем у здоровых. Тем не менее это заболевание лечится. И вести нормальную продуктивную жизнь с ним более чем реально.

Препараты для лечения должен подбирать психиатр в зависимости от индивидуальных особенностей и течения болезни. Обычно в разных сочетаниях используются антидепрессанты (для борьбы с депрессией), антипсихотики (для выхода из маниакальной фазы) и нормотимики (стабилизаторы настроения).

При этом эффективность лечения сильно зависит от того, сколько циклов БАР уже пережил человек. Чем раньше поставят диагноз и начнут оказывать помощь, тем лучше. Если же эпизодов было пять и больше, вероятность их повторения возрастает.

Мнение эксперта

Марина

человек с БАР

Диагноз БАР проявился в 16 лет, протекал незаметно, но к 18 стали более яркие перепады, более отчетливо прослеживались фазы. Были сложности в общении с людьми, работу меняла семь раз. Часто возникало желание «начать жизнь с начала». Дискомфорт и неуверенность в завтрашнем дне стали постоянными спутниками моей жизни. Но мысли обратиться за помощью к психиатру не было.

В 29 лет на фоне стресса случился нервный срыв, который спровоцировал резкое ухудшение, смешанное состояние. Во время обострения было замутнение разума, потом — физическая немощность. С того момента прошло полтора года — все это время под регулярным наблюдением психиатра, пройден курс психотерапии. Сейчас я регулярно принимаю лекарства, посещаю психиатра и соблюдаю жесткий ежедневный график, чтобы не было причин сорваться в «качели». Стоимость лекарств и посещение врача 1 раз в месяц выходят мне около 10 000 рублей ежемесячно.

Близкие и друзья поддержали, узнав о диагнозе. Но был и негативный опыт. Работодатель хотел воспользоваться периодом мании, чтобы я «эффективнее отработала», а потом отходила от «качель». В итоге процесс реабилитации после трех дней сверх загрузки вышел в два месяца тяжелой депрессии и две попытки суицида.

Психиатры настаивают, что именно медикаментозная терапия — первая и главная помощь человеку с БАР. Так как корни этой болезни лежат именно в нарушении биохимических процессов в организме, в первую очередь править это придётся именно на химическом уровне.

Мнение эксперта

Вероника

пациент с БАР

Очень страшно и странно понимать, что у тебя реальные проблемы с мозгом и ты ненормальный. Но теперь я уже не анализирую это бесконечно, а просто пью таблетки и слежу за собой. И за физическим состоянием, и за психологическим. Главная проблема приема препаратов в том, что у них гора побочек, одна другой краше и страшнее, а из-за ПРЛ я и так тревожная, но быстро привыкаю к дискомфорту и перестаю понимать, что так не было раньше.

Потому я стала записывать свои ощущения каждый день, что бы не пропустить момент, когда не надо терпеть и нужно менять препарат/дозировку. Я вела дневник настроения, отдельно в заметки писала о физическом состоянии. Главная цель моего психиатра — подправить состояние до того, что меня и психически не сильно штормит, и функционировать в социуме можно адекватно и активно. И у нас получилось, хоть и не сразу. Но мне ещё очень повезло — некоторые пациенты ищут подходящую терапию годами. Я не знаю, как у них хватает сил не сдаваться.

Главная проблема людей с БАР в том, что пока ты не знаешь, что такое мания и что это не нормально, ты никогда в жизни не дойдешь до врача, а каждый цикл, прожитый без терапии, приближает нас к слабоумию и прочим радостям.

От депрессии до эйфории. Чем опасно биполярное расстройство и как живут люди с этим диагнозом

Психотерапия не может вылечить БАР, но она может существенно улучшить жизнь тех, кто живёт с этим диагнозом. Специалист учит биполярщика справляться со стрессом и симптомами болезни, поддерживает в периоды срывов, помогает наладить график сна и приёма медикаментов.

Мнение эксперта

Дмитрий Поцелуев

психиатр

БАР — это хроническое расстройство, поэтому его лечение может занимать всю жизнь. Конечно, есть данные о том, что с возрастом его проявления ослабевают, но самого факта его наличия в жизни человека и сопутствующих возможных ограничений это не отменяет.

Лечение БАР — это борьба как с обострениями (депрессивными и маниакальными фазами — в зависимости от течения их выраженность может быть очень разной), так и их профилактика, которая представляется наиболее важной частью помощи при этом заболевании.

Самое важное, что должен понимать человек с БАР, — нельзя терять надежду на стабилизацию и улучшение состояния. Успешно справляться с этим заболеванием возможно, и тогда жизнь будет с минимальным числом ограничений.

А если БАР у близкого человека?

Люди с биполярным расстройством часто производят противоречивое впечатление. В маниакальной фазе они могут быть «достигаторами» и «зажигалками», которыми восхищаются более умеренные личности. В депрессивной — их как будто подменяют кем-то скучным и неприятным.

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А если речь о смешанной форме, настроение у человека может меняться так быстро и непредсказуемо, что окружающие предпочитают отойти, покрутив пальцем у виска.

Но те, кто уже сталкивался с этим диагнозом и может распознать тревожные звоночки, знают, что такое поведение — не всегда что-то, что подконтрольно человеку, поэтому осуждать его и приписывать скрытые мотивы и дурные качества не нужно. А вот что нужно — это убедить его заняться своим ментальным здоровьем и помочь разобраться, что с ним происходит, если он ещё не понял сам.

Мнение эксперта

Дмитрий Поцелуев

психиатр

Предположить наличие у родственника этого заболевания можно в том случае, если его состояние волнообразно (иногда и в течение месяцев, иногда в течение дня) меняется от глубокой апатии, бессилия и желания покончить с собой до приподнятого, даже счастливого со спонтанностью в поступках. Нередко это сопровождается злоупотреблением алкоголем или другими психоактивныи веществами в бесплодных попытках улучшить своё состояние.

Если ваш друг или родственник страдает этим заболеванием, лучшее, что вы можете сделать, — проявить понимание и серьёзно отнестись к его проблемам, не отдаляясь и не вешая на него ярлык «ненормального». Поддержка, забота и ненавязчивое внимание — вот то, что нужно практически любому человеку, а уж тем более — с проблемами в психике.

Мнение эксперта

Кристина Сарайлы

психотерапевт

Если кто-то из близких болен БАР, то нужно давать эмоциональную поддержку, не заставлять решать слишком сложные задачи в периоды депрессий, так как многим в этом состоянии сложно даже встать с постели. Стоит хвалить человека даже за мелкие достижения, мотивировать его и настраивать на позитивное мышление, не обесценивая его состояние.

Если у пациента мания, то не нужно спорить, так человек еще больше захочет доказать верность своих идей. Важно направить его энергию в безопасное русло, если его действия могут быть опасны для пациента или окружающих, то нужно немедленно вызвать врача.

Возможно, вам придётся взять на себя некую долю ответственности при общении с близким. Например, проследить, чтобы он не забывал принимать свои таблетки. А ещё — почаще спрашивать о настроении и вовремя ловить опасные крайности вроде мыслей о суициде или «гениальной» идеи прямо сейчас продать бизнес за бесценок и покутить на эти деньги в казино.

Мнение эксперта

Дмитрий Поцелуев

психиатр

К сожалению, человек, страдающий БАР, может находиться в том состоянии, когда не может контролировать своё состояние и жизнь в целом. При тяжёлом течении БАР человек может быть неспособен жить без постоянной помощи и наблюдения со стороны.

Так же, как и при любых других хронических заболеваниях, очень важно не допускать обострения. Много внимания нужно уделять тому, чтобы на человека с БАР воздействовало как можно меньше факторов, которые могли бы ухудшить его психическое состояние. В первую очередь важно принимать назначенное врачом лечение, получать психотерапевтическую помощь, не допускать употребление психоактивных веществ, стараться организовать бытовую и социальную активность так, чтобы она способствовала сохранению психического здоровья. Постоянное переутомление, нарушения сна, частые конфликты с окружающими, отсутствие близких людей, заинтересованных в состоянии человека с БАР — все эти факторы по возможности должны быть исключены.

В обществе до сих пор много страхов и предубеждённости в отношении ментальных болезней, хотя людей с ними более чем достаточно. Люди, страдающие этими недугами, в том числе биполярники, предпочитают их не афишировать, опасаясь реакции близких. Но пусть психические заболевания сильно стигматизированы, говорить о них важно и нужно — с родственниками, друзьями, другими товарищами по несчастью или теми, чьё состояние вызывает у вас тревогу и желание помочь.

Не исключено, что людей с БАР в вашем окружении намного больше, чем вы бы могли подумать. И всем им требуется не только горсть таблеток, но и банальное понимание.

Мнение эксперта

Вероника

человек с БАР

Я уверена, что говорить о БАР нужно и важно. О своей болезни я рассказываю в соцсетях и друзьям с момента постановки диагноза — и, кажется, всё правильно делаю. Многие друзья, знакомые и даже малознакомые люди стали писать, что у них тот же диагноз.

К сожалению, людей с этой болезнью немало, только в моём окружении — восемь человек. Мы общаемся, делимся прекрасными историями из мании или можем вовремя попросить помощи, скатываясь в депрессию. Часто кажется, что обычные люди тебя не поймут, и не хочется их этим грузить. На самом деле мне везёт и, в отличие от многих людей с БАР, у меня есть близкие люди, которые напоминают, что я могу обратиться к ним в любой момент — написать, позвонить. Очень жаль, что я не всегда могу попросить помощи у них, и даже не всегда понимаю, что пора написать моему психиатру.