Терапевт перечислил сопровождающиеся сонливостью заболевания

Сонливоть и, как следствие, быстрая утомляемость могут указывать на развитие ряда серьезных заболеваний, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. В беседе с «Москвой 24» он перечислил основные сопровождающиеся постоянным желанием спать недуги.

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По словам врача, с наступлением осени многие люди сталкиваются с дефицитом витамина D, и это одна из самых распространенных причин сонливости. Также спровоцировать ее могут анемия, плохое снабжение организма кислородом и гипотиреоз — патология щитовидной железы, при которой ее функция снижается.

В качестве еще одной опасной причины постоянного желания спать Хухрев назвал депрессивное расстройство. Человек может и не подозревать о наличии у себя хронической депрессии и просто жить с пониженным уровнем энергии, предостерег терапевт.