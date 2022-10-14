Как восстановить кишечник после вирусов

Поддерживать свой кишечник в идеальном состоянии — трудная, но очень важная для всего организма задача. Многие недуги берут свое начало именно из-за её невыполнения. О том, как восстановить кишечник после различных вирусов, «Вести Подмосковья» узнали у специалистов-медиков.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«90% людей не знают, что кишечник — это родина нашего иммунитета. Там тусуется много бактерий, как хороших, так и плохих. В идеале хороших должно быть больше, чтобы мы не болели. Но вот проблема, в 2020 году пришла корона и всю систему нам сломала», - говорит врач доказательной медицины Олег Абакумов.

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По его словам, коронавирус оказывает очень плохое действие на желудочно-кишечный тракт. Поэтому не стоит удивляться, когда первыми симптомами ковида становится не боль в горле, а расстройство желудка, тошнота и понос. К счастью, хорошие пробиотики для восстановления микрофлоры желудка есть, но принимать их лучше по предписанию лечащего врача.

Иначе, как считает Абакумов, вполне можно «попасть» на некачественный препарат, так как пробиотики, как и БАДы, не все проходят исследования и не во всех есть практическая польза. Каковы признаки хорошего пробиотика? Под его влиянием температура держится меньше дней. Кроме того, менее продолжительны такие неприятные вещи, как лихорадка, кашель и одышка. Вирусная нагрузка в носоглотке снижается и человек сам становится не таким заразным, как был. Хороший препарат несет намного меньший риск тромбоза, а приобретенный в итоге иммунитет становится сильнее.

В каждом конкретном случае может понадобиться определенный препарат и с этим выбором поможет лечащий врач. Пробиотики — это живые микроорганизмы, оказывающие положительное влияние на здоровье. Иногда в их состав включаются дрожжи. Следует помнить, что есть натуральные продукты, которые уже содержат пробиотики. Прежде всего это хорошо знакомые нам кефир, йогурт и квашеная капуста, констатирует Абакумов.

Со своим коллегой во многом согласен терапевт и гастроэнтеролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев. Недавно ему самому пришлось столкнуться с темой восстановления кишечника после вируса.

«Неделю назад ребенок принес из садика температуру, боль в животе, тошноту. Переболели всей семьей достаточно быстро, причем сын и я уже здоровы, а вот у жены остались дискомфортные ощущения в животе, появилось вздутие, сохранился неустойчивый стул. Это состояние называется «постинфекционный синдром раздраженного кишечника». Он характеризуется такими симптомами, как боль в животе (чаще ноющего характера), вздутие, запор, диарея (или их чередование)», - говорит Якушев.

По мнению доктора, такое состояние может сохраняться по многим причинам. Это может быть прямое воздействие вируса на клетки кишечника, нарушение микробиомы - «сообщества» бактерий, грибов и вирусов в кишечнике, а также временное нарушение регуляции кишки.

Важно помнить, что такая ситуация — временная. Симптомы будут постепенно проходить в течение 1-2 недель. Если же состояние не улучшается, то надо идти к врачу. Прежде всего организму необходимо нормальное восстановление — сон, физическая активность, прогулки на свежем воздухе в солнечную погоду. Доказано, что ежедневная ходьба в 40 минут снижает вздутие живота на 30%.

«Второй важный аспект – диета. Еще Гиппократ говорил: «Ты есть то, что ты ешь». Чтобы полноценно восстановить состав микробиомы после вирусной инфекции, необходимо дать пищу нашим защитникам кишечника. Малыми порциями, но часто (4-5 раз в день) необходимо принимать термически и механически обработанную пищу. Не стоит налегать на жареное, соленое, газировку. Через 3-4 дня можно расширить рацион, добавляя в него много растительной клетчатки», - советует врач.

Еще один важный момент — прием лекарственных препаратов. Нужно посоветоваться со своим доктором, так как каждый случай требует индивидуального подхода. Обычно прописываются кишечные антисептики, спазмолитики и препараты, нормализующие моторику желудочно-кишечного тракта. Как правило, приходиться употреблять сразу несколько препаратов — это комплексное лечение. При соблюдении всех рекомендаций врача результат обязательно вскоре будет.