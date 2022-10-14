Доказана польза медитации в профилактике болезни Альцгеймера

Медитация помогает регулировать внимание и социально-эмоциональные способности.

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Ученые выяснили, как медитация влияет на развитие болезни Альцгеймера. Для этого специалисты из Канско-Нормандского университета провели эксперимент с участием 137 человек, пишет журнал JAMA Neurology.

Их разделили на три группы. Первая группа должна была изучать английский язык. Вторая группа только медитировала, а третья никак не поменяла свой образ жизни.

Спустя полтора года участники эксперимента прошли тестирование, которое показало, что в той группе, где люди только медитировали у добровольцев результаты по регуляции внимания и социально-эмоциональным способностям значительно лучше, чем у остальных.