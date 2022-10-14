Невролог назвал две «женские» причины инсульта

Помимо общих причин развития инсульта, есть факторы, которые зависят от гендера пациента. Невролог рассказал о двух причинах, которые могут коснуться только женщин, пишет URA.RU.
Невролог Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов предупредил, что при длительном и бесконтрольном приеме противозачаточных препаратов у женщин может возникнуть тромбоз. Он объяснил, что гормональные средства могут влиять на вязкость крови, особенно если у пациентки есть соответствующие генетические проблемы. Врач посоветовал контролировать прием таких контрацептивов с гинекологом.
Второй фактор – посещение парикмахерских в пожилом возрасте. Во время мытья головы в специальной раковине пережимается шея, позвоночник принимает неестественную позу, что может вызвать «инсульт парикмахерский». Это происходит из-за проблем с шейными позвоночными артериями, которые свойственны многим женщинам в солидном возрасте, а также остеохондроза.