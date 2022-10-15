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1 час назад

ВОЗ сообщила о 73 тысячах заболевших оспой обезьян

ТК «Звезда»иещё 3

Всемирная организация здравоохранения сообщила о почти 73 тысячах заболевших оспой обезьян. Больше всего случаев зафиксировано в США.

ВОЗ сообщила о 73 тысячах заболевших оспой обезьян
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Как отмечает RT, в Соединенных Штатах оспой заболели 26 834 человека, в Бразилии зафиксировали 8 521 случай, в Испании и Франции 7 239 и 4064 случаев соответственно. Уточняется, что скончались от инфекции 28 человек.

Вирус уже проник и в Россию: недавно в Санкт-Петербурге был выявлен второй случай заболевания. Оспой заразился мужчина, недавно вернувшийся из поездки по Европе.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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