ВОЗ сообщила о 73 тысячах заболевших оспой обезьян

Всемирная организация здравоохранения сообщила о почти 73 тысячах заболевших оспой обезьян. Больше всего случаев зафиксировано в США.

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Как отмечает RT, в Соединенных Штатах оспой заболели 26 834 человека, в Бразилии зафиксировали 8 521 случай, в Испании и Франции 7 239 и 4064 случаев соответственно. Уточняется, что скончались от инфекции 28 человек.