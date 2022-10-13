Академик рассказал о пандемии психических заболеваний

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко заявил о наличии острой проблемы психического здоровья населения не только России, но и всего мира.

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В беседе с представителями СМИ заместитель президента Российской академии образования отметил, что на сегодняшний день можно говорить о пандемии психических заболеваний во всем мире. Он связал эту острую проблему с пандемией коронавируса, которая повлияла на душевное здоровье каждого седьмого человека в мире, передает радио Sputnik.

"Мы сегодня вправе говорить, что наряду с пандемией коронавируса, есть пандемия психических заболеваний. Сегодня в России готовятся изменения в закон о психиатрии", – цитирует СМИ Онищенко.

Также академик РАН подчеркнул важность заботы о своем психическом здоровье и необходимость бороться с тревогой и напряжением. При изменении психологического состояния он посоветовал обратиться к врачу.