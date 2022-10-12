Пять признаков, что у вас аллергия на съеденную недавно пищу

Зачастую аллергия на различные продукты возникает ещё в детстве. Но бывает и так, что вы узнаёте о ней уже после 18 лет. Симптомы у неё могут быть самые разные.

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Первым делом нужно понять, чем аллергия отличается от пищевой непереносимости. При непереносимости каких-то ингредиентов вы можете после употребления пищи, содержащие эти вещества (допустим, лактозу), ощущать диарею, вздутие живота, сильный дискомфорт в желудке. Однако пищевая непереносимость не опасна для жизни.

При аллергии на молочные продукты ваше тело будет реагировать на них при помощи иммунного ответа. То есть последствия употребления продуктов, на которые у вас аллергия, могут быть очень серьёзными. Вот пять признаков того, что у вас началась аллергия на только что съеденную пищу.

Зудящие волдыри. Они обычно похожи на укусы насекомых и появляются в течение нескольких минут или часов после приёма пищи. Опухшее горло и трудности с глотанием. Это может говорить о воспалении пищевода.

Хрипы. Когда белок воспринимается организмом человека как чужеродный и начинается аллергическая реакция, производится гистамин. Из-за этого вещества сужаются дыхательные пути и возникают хрипы. Рвота. Она может быть признаком как аллергии, так и отравления или пищевой непереносимости. Опухший язык. Обычно через некоторое время этот симптом исчезает сам.