Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

«Человек может резко пожелтеть»: терапевт предупредила об опасности парацетамола

Национальная Служба Новостейиещё 1

Безобидные препараты, которые люди используют при лечении обычного ОРВИ или гриппа, иногда влекут за собой серьезные последствия. Например, парацетамол является самым распространенным гепатотоксином. О том, что провоцирует бесконтрольный прием этого лекарства, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева, сообщает «Вечерняя Москва».

Терапевт предупредила об опасности парацетамола
Фото: nsn.fmnsn.fm

По ее словам, на практике врачи очень часто встречаются с токсическим гепатитом, который развился у пациента на фоне злоупотребления парацетамолом.

«Длительное употребление чрезмерной дозы парацетамола в качестве обезболивающего препарата может спровоцировать возникновение токсического гепатита», — предупредила Ярцева.

Она также рассказала, что в организме при токсическом поражении разрушаются клетки печени, происходит резкий выброс ферментов печени в кровь, из-за чего человек может резко пожелтеть.

Терапевт добавила, что иногда развитие токсического гепатита сопровождается спутанностью сознания, головокружениями и слабостью в теле.

Ранее медики напомнили о необходимости разнообразного питания ради здоровья, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители