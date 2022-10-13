Терапевт предупредила об опасности парацетамола

Безобидные препараты, которые люди используют при лечении обычного ОРВИ или гриппа, иногда влекут за собой серьезные последствия. Например, парацетамол является самым распространенным гепатотоксином. О том, что провоцирует бесконтрольный прием этого лекарства, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева, сообщает «Вечерняя Москва».

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По ее словам, на практике врачи очень часто встречаются с токсическим гепатитом, который развился у пациента на фоне злоупотребления парацетамолом.

«Длительное употребление чрезмерной дозы парацетамола в качестве обезболивающего препарата может спровоцировать возникновение токсического гепатита», — предупредила Ярцева.

Она также рассказала, что в организме при токсическом поражении разрушаются клетки печени, происходит резкий выброс ферментов печени в кровь, из-за чего человек может резко пожелтеть.

Терапевт добавила, что иногда развитие токсического гепатита сопровождается спутанностью сознания, головокружениями и слабостью в теле.