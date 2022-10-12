Сосудистые «звездочки» могут говорить о рубцах на печени

Наличие сосудистых «звездочек» на теле может говорить о рубцевании печени и тревожным признаком того, что неалкогольная жировая болезнь в клетках печени находится в прогрессивной стадии.
Отмечается, что в большинстве случаев недуг протекает бессимптомно.
Если на теле появляются сине-фиолетовые линии, похожие на паутину, то такое явление врачи отмечают косвенным признаком прогрессирующий болезни.
Отмечается, что появление звёздочек на поверхности кожи говорит о том, что кровоток работает замедленно. Медики называют такое явление ангиомы.
Если ангиомы похожи на паутину, то это говорит о циррозе печени, а красные точки в виде звёздочек о гепато-легочном синдроме.