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2 часа назад

Сосудистые «звездочки» на теле могут говорить о рубцевании печени

runews24.ru

Наличие сосудистых «звездочек» на теле может говорить о рубцевании печени и тревожным признаком того, что неалкогольная жировая болезнь в клетках печени находится в прогрессивной стадии.

Сосудистые «звездочки» могут говорить о рубцах на печени
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отмечается, что в большинстве случаев недуг протекает бессимптомно.

Если на теле появляются сине-фиолетовые линии, похожие на паутину, то такое явление врачи отмечают косвенным признаком прогрессирующий болезни.

Отмечается, что появление звёздочек на поверхности кожи говорит о том, что кровоток работает замедленно. Медики называют такое явление ангиомы.

Если ангиомы похожи на паутину, то это говорит о циррозе печени, а красные точки в виде звёздочек о гепато-легочном синдроме.

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