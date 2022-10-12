Врач назвала способ избавиться от изжоги

Для избавления от изжоги нужно пить напиток из куркумы, а также гулять после плотных трапез, рассказали врач Натали Гири и диетолог Мелани Диксон. В беседе с изданием The Sun она назвала способы избавиться от неприятных ощущений в желудке.

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Гири объяснила, что обычно изжога является симптомом кислотного рефлюкса, также известного как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

«Прогулки после еды позволяют крахмалам и липидам в желудке перевариваться. Так можно избежать проблем с кишечником, пищеварением и кислотным рефлюксом», — посоветовала врач. Она также добавила, что в некоторых случаях отрыжку может вызывать дисбактериоз кишечника.

В борьбе с изжогой поможет напиток из куркумы, считает диетолог Мелани Диксон. «Куркума обладает противовоспалительными свойствами, которые успокаивают раздраженный кишечник, снижают вздутие живота и расстройство желудка, а также поддерживают пищеварение», — пояснила она.

По словам диетолога, приготовить напиток из куркумы нетрудно. В стакан молока нужно добавить чайную ложку кокосового масла, четверть чайной ложки молотой куркумы и чайную ложку молотого имбиря, а затем взбить в блендере, перелить в кастрюлю и довести до кипения. Употребляют напиток в теплом виде.