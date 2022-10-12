Врач Суворова пояснила, бывает ли аллергия на холод

Аллергии на холод как таковой не существует. Истинная аллергия — это реакция на попадание чужеродного белка в организм. В данном же случае физическое воздействие определяется больше как гиперчувствительность. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Марина Суворова.

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Медик объяснила, что чаще всего так называемая аллергия на холод — фактор наследственный и может возникать на фоне соматической патологии.

Чаще всего в этом случае у человека возникает крапивница, сыпь, покраснение или отеки. Также может повышаться температура.

Обычно такое состояние проходит быстро и не требует лечения. Достаточно уйти в теплое помещение и согреться, передает Life.ru.

До этого врач Татьяна Шилова рассказала, как защитить зрение в период холодов. Из-за низких температур и ветра страдают слизистые оболочки. Чтобы избежать проблем со зрением, необходимо восполнять дефицит витаминов С, А, P и D, передает Nation news.