Назван способ отличить синдром раздраженного кишечника от рака

Колоректальный рак сопровождается кровью в стуле и болью в животе, рассказала онколог, хирург Зоуи Уильямс. В своей статье в издании The Sun она назвала способ отличить синдром раздраженного кишечника от рака прямой кишки.

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Отвечая на вопрос одного из пациентов, Уильям успокоила его, заявив, что синдром раздраженного кишечника не повышает риск образования рака прямой кишки. Но язвенный колит и болезнь Крона могут спровоцировать его развитие, добавила она.

«Симптомы рака прямой кишки будут одинаковыми у людей с синдромом раздраженного кишечника и теми, у кого этой болезни нет», — пояснила онколог. Тремя основными симптомами колоректального рака являются кровь в стуле, частый и жидкий стул и боль в животе, добавила Уильямс.

К другим признакам колоректального рака, на которые следует обратить внимание, относятся запоры, потеря веса и усталость.

Людям с синдромом раздраженного кишечника стоит помнить, что отклонение от привычной нормы, — это тревожный сигнал. Если появляются новые симптомы или ощущается ухудшение здоровья, нужно сообщить об этом лечащему врачу, а он назначит обследование, посоветовала онколог.