Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

Онколог назвала способ отличить синдром раздраженного кишечника от рака

Lenta.ruиещё 3

Колоректальный рак сопровождается кровью в стуле и болью в животе, рассказала онколог, хирург Зоуи Уильямс. В своей статье в издании The Sun она назвала способ отличить синдром раздраженного кишечника от рака прямой кишки.

Назван способ отличить синдром раздраженного кишечника от рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отвечая на вопрос одного из пациентов, Уильям успокоила его, заявив, что синдром раздраженного кишечника не повышает риск образования рака прямой кишки. Но язвенный колит и болезнь Крона могут спровоцировать его развитие, добавила она.

«Симптомы рака прямой кишки будут одинаковыми у людей с синдромом раздраженного кишечника и теми, у кого этой болезни нет», — пояснила онколог. Тремя основными симптомами колоректального рака являются кровь в стуле, частый и жидкий стул и боль в животе, добавила Уильямс.

К другим признакам колоректального рака, на которые следует обратить внимание, относятся запоры, потеря веса и усталость.

Людям с синдромом раздраженного кишечника стоит помнить, что отклонение от привычной нормы, — это тревожный сигнал. Если появляются новые симптомы или ощущается ухудшение здоровья, нужно сообщить об этом лечащему врачу, а он назначит обследование, посоветовала онколог.

Ранее Зоуи Уильямс рассказала о причинах искривления полового члена во время эрекции. Она пояснила, что искривление пениса возникает при болезни Пейрони.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители