Врач назвал особенности головной боли при стрессе

С головной болью сталкивается практически каждый человек, при этом, причин у неё может быть множество. Одна из них связанна со стрессовыми состояниями: люди, испытывающие повышенную тревожность и сильные переживания, жалуются на частые, мучительные приступы головной боли. Есть ли у этой боли какие-то особенности?

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Врач-психиатр, Артём Гилёв рассказал в интервью KP.RU про «шапку неврастеника». Раньше использовали такое понятие для характеристики симптома, возникающего у человека с тревожным или депрессивным расстройством. Возникает ощущение, что голову сдавливает, будто на неё надет тесный, или даже раскаленный обруч, либо массивный шлем.

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Специалист отметил, что сегодня люди часто страдают от повышенной, неконтролируемой тревожности, особенно тяжело пациентам, у которых уже есть депрессивные или другие расстройства. Однако, многие рассуждают так: «мне плохо, тревожно, но это понятно в текущих обстоятельствах». Ориентиром того, что всё зашло слишком далеко и пора обращаться к врачу, может быть понимание, что собственное состояние стало мешать адаптации в обществе – снизилась работоспособность, появились трудности во взаимодействии с семьёй, коллегами, друзьями.

Тревожные расстройства не обязательно лечить у врача-психиатра, для начала можно обратиться к психологу: «полечить разговорами, а не таблетками». К числу наиболее эффективных психотерапевтических методик, по мнению Артёма Гилёва, сегодня относится когнитивно-поведенческая терапия: она довольно быстро обучает, что нужно делать для решения проблемы здесь и сейчас.

Стресс, помимо прочего, может вызвать лихорадку. В советской психиатрии это обозначалось термином «термоневроз»: повышение температуры тела на фоне тревожного расстройства. У людей в деревнях существовало выражение «наплакал себе температуру». Это связано с тем, что в стрессовых ситуациях может нарушаться терморегуляция: центр терморегуляции находится в головном мозге – всё взаимосвязано. «Стрессовая» температура может держаться неделями и даже месяцами.