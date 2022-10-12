Врач рассказала, какие витамины нельзя сочетать

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что не все витамины хорошо сочетаются между собой.
"Как правило, самый плохо усваиваемый в сочетании с другими – это витамин B12. Он плохо усваивается со многими витаминами, в том числе с витаминами A, C, E, и никотиновой кислотой (PP)", – говорит эксперт.
Кроме того, не стоить сочетать витамин D с витамином E. Люди часто принимают их вместе, чтобы улучшить состояние кожи. Но в результате витамины плохо усваиваются, предупреждает врач.
"Железо не очень хорошо усваивается с витамином E, кальцием, магнием, цинком. Вообще железо лучше отдельно. Медь с витамином C тоже не очень хорошо сочетается", – перечисляет Соломатина.
Ранее россиян предупредили о существующих противопоказаниях для приема витаминов. При некоторых заболеваниях они могут только навредить, ухудшив состояние человека. Например, витамины противопоказаны при бактериальной инфекции. Дело в том, что бактерии используют для своей жизнедеятельности эти элементы.